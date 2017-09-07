Сбербанк станет совладельцем офиса на юго-западе Москвы, который строил основатель ГК ПИК Кирилл Писарев

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Marbleton Property Fund остается основным владельцем комплекса, знают два источника, близких к участникам строительства «К2 бизнес-парка» К2 Бизнес парк

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что одобрила ходатайство «СБК премьера» (входит в «Сбербанк капитал») о покупке 34% долей «Аргуса». Последний – девелопер офиса «К2 бизнес-парк» на Калужском шоссе, знают три консультанта, работавших с компанией, и источник, близкий к одному из участников строительства объекта. В карточке «Аргуса» в базе «СПАРК-Интерфакс» есть ссылка на сайт бизнес-парка. Банк получит долю в «Аргусе» в ходе реструктуризации кредита компании, отмечает человек, близкий к участникам строительства комплекса. Размер долга ему не известен. Представитель Сбербанка от комментариев отказался.

Владелец «Аргуса» точно не известен. Согласно ЕГРЮЛ его единственный собственник – кипрская Cincom Investments; ее бенефициары не раскрываются. Строительством комплекса занималась Storm Properties, принадлежащая одному из основателей ГК ПИК – Кириллу Писареву. Еще до кризиса 2008 г. она планировала возвести в ходе этого проекта 250 000 кв. м, но позже его параметры были снижены до 93 000 кв. м. Сейчас здесь построено два здания на 37 000 кв. м, сказано на сайте объекта.

Больше недвижимости Сбербанк не первый раз получает доли в проектах в ходе реструктуризации долгов. В 2016 г. он стал владельцем 25% акций «Галереи Чижова», еще раньше – 33% долей трех складов MLP. Вскоре структура Сбербанка также получит «золотую акцию» в проектах израильского девелопера Brack Capital Real Estate (владеет ТРЦ в Люберцах и Дмитрове, складом в Лобне и агрокомплексом в Казани) в ходе реструктуризации кредитов на $267 млн.

Основным инвестором строительства объекта выступал Marbleton Property Fund, созданный американской JER Partners и входящей в «Альфа-групп» Alfa Capital Partners, сообщали стороны. Представитель Storm Properties сказал, что компания завершила работу технического заказчика проекта в декабре 2016 г. От других комментариев он отказался. Marbleton Property Fund еще в 2012 г. отказался от инвестиций в российскую недвижимость и выставил «К2 бизнес-парк» на продажу, говорили тогда консультанты. В 2015 г. «Альфа-групп» в отчете сообщила о закрытии Alfa Capital Partners. Запросы в «Альфа-групп» и JER Partners остались без ответа.

Marbleton Property Fund остается основным владельцем комплекса, знают два источника, близких к участникам строительства «К2 бизнес-парка». Правда, по их словам, у объекта есть и другие собственники, например структуры, близкие к инвесткомпании Horizon Properties, которая в 2015 г. выкупила у финской Sponda ТЦ «Солнечный рай» (6500 кв. м) в Раменском и БЦ «Бахрушин хаус» (5000 кв. м). Гендиректор «Аргуса» Алексей Володарский также возглавляет ООО «Капитал сити 17», принадлежащее Horizon Properties.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Алан Балоев оценивает готовые площади в «К2 бизнес-парке» в 4–4,5 млрд руб. Партнер Colliers International Станислав Бибик говорит о 3–3,5 млрд руб. Балоев называет комплекс «современным объектом с интересной концепцией, который в силу непростой рыночной ситуации сложно сдается в аренду». В будущем, по его мнению, с учетом развития калужского направления, большого запланированного объема жилого строительства, развития транспортной инфраструктуры это место станет более популярным.