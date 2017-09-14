Оператор Кузнечного рынка оспаривает расторжение контракта

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Администрация планирует перезапустить рынки в торгово-развлекательном формате Wikipedia

ООО «Кузнечный рынок» (оператор Кузнечного рынка) подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск к Комитету имущественных отношений (КИО). Заявление принято к производству 12 сентября, сказано на сайте суда. Компания требует признать незаконным расторжение договора аренды. Уведомление об этом КИО направил в июне 2017 г., после этого компания была обязана за три месяца освободить здание. Право 10-летней аренды рынка город планировал выставить на торги осенью.

Подачу иска можно рассматривать как попытку действующего оператора рынка тянуть время, считает гендиректор Фонда имущества Петербурга Денис Мартюшев. Директор ООО «Кузнечный рынок» Николай Нарышкин отказался от комментариев.

Скорее всего, оператор получит право еще около полугода управлять рынком, говорит управляющий партнер «Дювернуа лигал» Егор Носков. «Обычно сторона, незаинтересованная в расторжении договора, просит суд принять обеспечительные меры в виде запрета на расторжение договора до момента решения дела по существу. Таким образом можно выиграть время до вступления решения в законную силу, это минимум четыре месяца с момента обращения в суд», - говорит юрист. По его подсчетам, решение суда в первой инстанции занимает не меньше двух месяцев, потом в течение месяца проигравшая сторона имеет право подать апелляционную жалобу. «В стандартной практике без сложных экспертиз стороны получают вступившее в силу решение за 6-7 месяцев. Любая экспертиза может отодвинуть решение суда еще на 4-5 месяцев. Максимум не определен, в нашей практике есть дела, которые слушаются годами», - рассуждает юрист.

Существующую модель организации сельскохозяйственных рынков КИО считает неэффективной из-за высоких цен и пустующих торговых площадей. Администрация планирует перезапустить рынки в торгово-развлекательном формате. Уведомление о расторжении договоров аренды комитет планировал направить также управляющим компаниям Московского, Невского, Ломоносовского и Некрасовского рынков.

Московский рынок не получал уведомление о расторжении договора, рассказал «Ведомостям» директор ООО «Московский рынок» Набиулла Дюняшев. Он связывает это с отсутствием новых претендентов. ООО «Мальцевский рынок» (УК Некрасовского рынка) получило уведомление о расторжении договора аренды 9 сентября, отправлено оно 6 сентября, а подписано 16 августа, рассказал сотрудник управляющей компании. Он собирается воспользоваться преимущественным правом действующей управляющей компании на право аренды. «Оспаривать в суде расторжение договора бесполезно», - полагает собеседник «Ведомостей».