Газпромбанк вышел из капитала крупнейшего в Европе торгового центра

«Авиапарк» - один из крупнейших в Европе торговых центров Евгений Разумный / Ведомости

Структура Газпромбанка больше не является совладельцем торгово-развлекательного комплекса «Авиапарк» на Ходынском поле, рассказали «Ведомостям» два источника, работавшие с участниками сделки. По их словам, компания АО «ТВК Авиапарк», владеющая объектом, не так давно реструктурировала кредит Газпромбанка. В рамках опциона, предусмотренного кредитным соглашением, другой бенефициар комплекса - фирма Aviapark Mall Holdings - выкупила долю GPBI (Cyprus) Ltd. (аффилирована с Газпромбанком) и таким образом довела свою долю до 100%, говорят собеседники «Ведомостей».

Представитель Газпромбанка от комментариев отказался. Кто владеет Aviapark Mall Holdings, точно не известно. Ранее консультанты по недвижимости называли инвесторами ТРЦ сына бизнесмена Аркадия Ротенберга Игоря и соучредителя фирмы Amma Development Михаила Зайца.

Представитель Ротенберга сообщил лишь, что изменение доли произошло на основании условий договора между Газпромбанком и владельцем «Авиапарка» о предоставлении финансирования. Подробностей он не раскрыл. Связаться с Зайцем не удалось. Из кипрского реестра следует, что GPBI (Cyprus) Ltd. по-прежнему принадлежит 14% владельца «Авиапарка». Это цифра уже не верна, уверяют два источника, работавшие с участниками сделки.

«Авиапарк» - один из крупнейших в Европе торговых центров. Его общая площадь 400 000 кв. м. Строительство объекта было профинансировано Газпромбанком: на эти цели он выдал кредит на $560 млн. В отчете Darkforest Holding Company (владеет «ТВК Авиапарк») за 2014 г. говорилось, что было два кредита - на $560 млн и на 8 млрд руб. Там же было сказано, что 100% акций ТВК «Авиапарк» заложено в Газпромбанке.

В какую сумму обошелся Aviapark Mall Holdings выкуп доли в «Авиапарке», узнать не удалось. Ранее консультанты оценивали весь объект в $1 млрд.

В прошлом году владельцы «Авиапарка» начали поиски покупателя на половину комплекса, рассказывали три консультанта, работавших с объектом, и подтверждал человек, близкий к одному из собственников центра. По их словам, вырученные средства планируется направить на снижение долговой нагрузки. Учитывая то, что кредит был в итоге реструктуризирован, сегодня речь о срочной продаже доли в объекте уже не стоит, знают два источника, близких к владельцам объекта. Представитель JLL (отвечала за продажу половины «Авиапарка») от комментариев отказался.