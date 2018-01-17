Путин согласился увеличить траты на благоустройство городов

На будущее Путин поручил Минстрою сформировать справедливую методику распределения бюджетных средств на благоустройство Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин одобрил инициативу Минстроя о выделении в 2018 г. 5 млрд руб. на финансирование программ благоустройства малых и исторических городов. Эти города ничего не получили при распределении уже выделенных из бюджета 25 млрд руб., рассказал президент.

Финансирование федерального приоритетного проекта создания комфортной городской среды в 2018 г. будет увеличено с 25 млрд до 30 млрд руб.

Увеличить финансирование проекта на 5 млрд руб. президента Владимира Путина попросил министр строительства России Михаил Мень на встрече с мэрами малых и исторических городов в Коломне в среду. Путин согласился, поручив направить дополнительные 5 млрд руб. исключительно на благоустройство малых и исторических городов. Из уже выделенных из бюджета 25 млрд руб. малые города ничего не получили, рассказал Путин. «Я с удивлением узнал, что деньги поступили в регионы, но до малых городов практически не дошли. Это странно. Нам нужно выработать какую-то методику. Мне говорят, «не отнимать же теперь у тех, кому что-то досталось». Да, но нужно сделать это распределение справедливым», — заявил президент.

В зависимости от численности населения малые города должны получить на благоустройство от 30 млн до 100 млн руб., исторические поселения — по 50 млн руб., сказал Путин. Конкурсы по распределению этих средств он поручил провести в ближайшую неделю-две. Проекты благоустройства, которые получат федеральное финансирование, обязательно должны быть одобрены гражданами, уточнил президент.

Мень сказал журналистам, что проект распорядительного акта правительства России о выделении 5 млрд руб. готов, но ему не давали хода, ожидая решения Путина. Минстрой предполагает определить 60 городов - победителей конкурса; еще 5 млрд руб. министерство надеется распределить между малыми и историческими городами в 2019 г.

На будущее Путин поручил Минстрою сформировать справедливую методику распределения бюджетных средств на благоустройство. Министерство сделает это, заверил Мень.

Ранее близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» говорили, что в день выборов президента 18 марта в большинстве российских регионов состоится рейтинговое голосование за проекты благоустройства городов. Официально инициатива проведения голосования за проекты благоустройства в марте принадлежит Минстрою. В Кремле ожидают, что это голосование будет способствовать повышению явки на выборах президента, говорили близкие к администрации президента собеседники «Ведомостей».