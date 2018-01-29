Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4496 от 29.01.2018 под заголовком: В московских офисах заканчиваются метры

В московских офисах заканчиваются метры

Кризис на рынке офисной недвижимости близок к завершению
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По итогам 2017 г. в Москве арендовано и куплено 1,28 млн кв. м офисных помещений, подсчитали аналитики консалтинговой компании JLL. Это самый высокий показатель с 2013 г. Например, объем сделок одного из крупнейших владельцев офисов класса А – O1 Properties – по новым контрактам за 2017 г. вырос более чем на треть, сообщил «Ведомостям» председатель совета директоров компании Дмитрий Минц.

Руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Елизавета Голышева объясняет активность на рынке в том числе выгодными условиями аренды и покупки. Средние ставки аренды в офисах класса А за последний год снизились на 5,6% до 22 900 руб./кв. м, подтверждает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков, но выросли в офисах класса В – на 5,2% до 14 000 руб./кв. м.

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