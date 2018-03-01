«Инград» и MR Group хотят купить площадку под косметической фабрикой «Свобода»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Структуры Московского индустриального банка (МИнБ) ищут покупателя на проект многофункционального комплекса, который запланирован на месте косметической фабрики «Свобода» на Вятской улице. Об этом «Ведомостям» рассказали два крупных девелопера, рассматривавших его покупку. Информацию также подтвердили партнер МИнБа и источник в банке.
Продажа проекта связана с тем, что акционерам МИнБа потребовались средства на финансирование самого банка, пояснил его партнер. «Коммерсантъ» сообщал 12 февраля, что МИнБу потребовалась помощь от акционеров, чтобы доформировать резервы по предписаниям ЦБ. Сам банк тогда заявлял, что средства нужны на развитие. Представитель «Свободы» переадресовал вопросы «Ведомостей» в МИнБ. Получить комментарии представителя банка не удалось.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}