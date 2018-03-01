«Инград» и MR Group хотят купить площадку под косметической фабрикой «Свобода»

Статья опубликована в № 4518 от 01.03.2018 под заголовком: «Свобода» на продажу

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Уже известны два претендента на покупку площадки фабрики «Свобода» Михаил Метцель / ТАСС

Структуры Московского индустриального банка (МИнБ) ищут покупателя на проект многофункционального комплекса, который запланирован на месте косметической фабрики «Свобода» на Вятской улице. Об этом «Ведомостям» рассказали два крупных девелопера, рассматривавших его покупку. Информацию также подтвердили партнер МИнБа и источник в банке.

Продажа проекта связана с тем, что акционерам МИнБа потребовались средства на финансирование самого банка, пояснил его партнер. «Коммерсантъ» сообщал 12 февраля, что МИнБу потребовалась помощь от акционеров, чтобы доформировать резервы по предписаниям ЦБ. Сам банк тогда заявлял, что средства нужны на развитие. Представитель «Свободы» переадресовал вопросы «Ведомостей» в МИнБ. Получить комментарии представителя банка не удалось.

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