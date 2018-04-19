Каждый третий продавец элитной недвижимости хочет уехать из России

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Больше всего сделок с элитной недвижимостью за I квартал 2018 г. заключено в районе Хамовников (24%) и Патриарших прудов (14%), по данным Top Brokers Alliance Андрей Гордеев / Ведомости

Количество желающих продать элитное жилье в Москве с 2014 г. выросло втрое, следует из отчета агентства Kalinka Realty, работающего только с такой недвижимостью. Если четыре года назад компания зафиксировала 334 звонка потенциальных продавцов, то в 2017 г. их стало уже 1038.

Рост предложения на вторичном рынке элитной недвижимости отмечают и другие участники рынка. Количество элитных квартир, выставленных на продажу, увеличилось примерно на 30% с конца 2014 г., говорит управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин. По данным ЦИАНа, средний объем предложения среди элитных квартир также вырос: с 987 объектов на конец 2014 г. до 2183 – на конец 2017 г. и 3075 – на 31 марта 2018 г. Ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин объясняет это увеличением сроков продажи квартир, затовариванием и снижением спроса на элитное жилье. Хотя, по словам Халина, за последние 6–9 месяцев увеличилось и количество сделок в этом сегменте. Поэтому пока сохраняется баланс между новым предложением и реальными покупками, отмечает он.