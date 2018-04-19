Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4551 от 19.04.2018 под заголовком: Элитная миграция

Каждый третий продавец элитной недвижимости хочет уехать из России

За последние четыре года число таких желающих выросло в разы
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Количество желающих продать элитное жилье в Москве с 2014 г. выросло втрое, следует из отчета агентства Kalinka Realty, работающего только с такой недвижимостью. Если четыре года назад компания зафиксировала 334 звонка потенциальных продавцов, то в 2017 г. их стало уже 1038.

Рост предложения на вторичном рынке элитной недвижимости отмечают и другие участники рынка. Количество элитных квартир, выставленных на продажу, увеличилось примерно на 30% с конца 2014 г., говорит управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин. По данным ЦИАНа, средний объем предложения среди элитных квартир также вырос: с 987 объектов на конец 2014 г. до 2183 – на конец 2017 г. и 3075 – на 31 марта 2018 г. Ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин объясняет это увеличением сроков продажи квартир, затовариванием и снижением спроса на элитное жилье. Хотя, по словам Халина, за последние 6–9 месяцев увеличилось и количество сделок в этом сегменте. Поэтому пока сохраняется баланс между новым предложением и реальными покупками, отмечает он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике