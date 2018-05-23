РФПИ инвестировал в строительство еще одного логистического комплекса

Общая площадь распределительного комплекса — 30 000 кв. м. Евгений Егоров / Ведомости

Professional Logistics Technologies (PLT), созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), арабской Mubadala Investment Company и рядом других ближневосточных фондов, стала инвестором строящегося распределительного комплекса компании «Ашан» в Екатеринбурге, сказано в сообщении PNK Group (девелопер проекта). Источник, близкий к РФПИ, эту информацию подтвердил. Об этом также знает представитель компании CBRE, которая консультировала сделку аренды между PNK Group и «Ашаном». Представитель РФПИ от комментариев отказался.

Общая площадь распределительного комплекса — 30 000 кв. м. Он появится на территории логистического парка «PNK Косулино» (120 000 кв. м), развитием которого занимается PNK Group.

Инвестиции в строительство такого складского комплекса руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Сushman & Wakefield Егор Дорофеев оценивает в 1,2-1,3 млрд руб. Источник, близкий к участникам проекта, говорит, что стоимость строительства склада в Екатеринбурге — 28 000-30 000 руб. за кв. м, соответственно затраты инвесторов могут составить до 900 млн руб. «С точки зрения инвестиций, данный комплекс имеет как плюсы, так и минусы», — говорит руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин. С одной стороны, по его словам, арендатором выступает крупный мировой ритейлер, который будет и дальше развивать свой бизнес в стране и нуждаться в складских площадях. С другой стороны, ликвидность мультитемпературного склада низкая, что может сказаться на конечной цене продажи. Окупаемость инвестиций в такой объект Дорофеев оценивает примерно в 9 лет.

Комплекс в Екатеринбурге — не первый складской комплекс PLT, созданной как раз для инвестиций в логистическую недвижимость. В марте 2016 г. она приобрела у той же PNK Group 206 000 кв. м в комплексах «PNK-Чехов — 3» и «PNK — Северное Шереметьево». В сделку также вошли участки, на которых можно построить еще 250 000 кв. м складов. Сумму этой сделки гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев оценивал в $100 млн. В апреле прошлого года PLT купил у PNK Group еще 84 000 кв. м складов в «PNK парк — Бекасово» на Киевском шоссе и в «PNK Толмачево» в Новосибирске. Арендатор подмосковного объекта — автоконцерн BMW, «PNK Толмачево» — сеть супермаркетов «Холлидей классик». Сумму этой сделки участники рынка оценивали в 2,5-2,9 млрд руб.

РФПИ ранее заявлял, что планирует увеличить собственный портфель логистической недвижимости до 1 млн кв. м, что позволило бы ему войти в тройку крупнейших игроков на этом рынке. Сейчас у компании MLP (входит в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева) 1,8 млн кв. м складов. Примерно столько же у британской Raven Russia. Портфель РФПИ пока составляет 450 000 кв. м. Приобретение еще 250 000 кв. м сейчас находится на стадии переговоров, знают два консультанта, работавшие с фондом. РФПИ в целом близка к своей цели, отмечает Дорофеев, компания постепенно наращивает свой портфель в разных регионах. По его словам, учитывая то, что качественных готовых складских комплексов сейчас не много, фонд выбрал абсолютно правильную тактику, инвестируя в строительство такого рода объектов.

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