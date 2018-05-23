Приостановлена регистрация договоров одного из крупнейших застройщиков Подмосковья

Из-за проблем с регистрацией договоров долевого участия Urban Group не может продавать часть квартир Urban Group

Росреестр с апреля не регистрирует часть договоров участия в долевом строительстве по всем проектам подмосковного девелопера Urban Group, рассказали «Ведомостям» два работавших с компанией консультанта. Представитель Росреестра это не комментирует. Он лишь напомнил, что девелоперы должны перечислять в фонд защиты прав участников долевого строительства (компенсационный фонд) взносы в размере 1,2% от стоимости построенного жилья. Для регистрации квартир Росреестр должен получить информацию от фонда о наличии таких взносов.

Близкий к Росреестру человек уточняет: раз служба не получила подтверждения об оплате взносов в компенсационный фонд Urban Group, то по закону и не могла зарегистрировать договоры.

Росреестр с 20 апреля перестал регистрировать договоры по квартирам компании, ссылаясь на отсутствие сведений о взносах от фонда, подтверждает представитель Urban Group. Но версию о долге перед фондом он опровергает. С 1 января Urban Group перечислила в фонд 27,5 млн руб., почти 20 млн руб. все еще числятся на счету компании. Всего, по данным представителя застройщика, у компании зависли 235 квартир. Urban Group неоднократно направляла просьбы разобраться, но «все они остались без ответа», продолжает ее представитель. По его словам, по состоянию на 18 мая 2018 г. из-за проблем взаимодействия фонда и Росреестра на счету компании заморожены в общей сложности 815,5 млн руб. Представитель Росреестра парирует, что зарегистрированы все договоры, по которым служба получила от фонда информацию о взносах, сбоев за это время не было.

Минстрой, Фонд защиты прав дольщиков и правительство Московской области проводят консультации по ситуации с Urban Group, сообщил представитель фонда. По их итогам, возможно, регистрация договоров долевого участия в строящихся объектах компании будет продлена, не исключает он.

Близкий к федеральному правительству человек указывает, что регистрация договоров по квартирам Urban Group приостановлена в связи с ухудшением финансовой ситуации в компании. Компенсационный фонд, по его словам, опасается в случае регистрации договоров появления новых обманутых дольщиков.

Отказ в регистрации договоров больно бьет по застройщику. Ведь он может получить деньги за проданные квартиры только после регистрации договоров Росреестром, говорит партнер бюро «Юков и партнеры» Марк Каретин. Но если взносы действительно были заплачены, застройщик может оспорить действия Росреестра в суде, добавляет он.

Urban Group – один из крупнейший строителей жилья в Московской области. Его портфель, как сказано на его сайте, составляет 2 млн кв. м. Основной владелец компании – Александр Долгин.

Urban Group находится в сложной финансовой ситуации, говорит близкий к федеральному правительству человек. По его словам, еще до отставки правительства было совещание в Минстрое, по итогам которого бывший глава министерства Михаил Мень потребовал провести финансовый аудит компании. У компании 16 000 дольщиков и в появлении еще одного крупного проблемного застройщика никто не заинтересован, объясняет он.

Минстрой Московской области проводит анализ реализации существующих проектов долевого строительства Urban Group на предмет соблюдения сроков и исполнения обязательств, сообщил представитель министерства. По его словам, с начала года на объектах компании отмечено снижение строительной активности, но она продолжает реализацию проектов, поэтому власти региона ожидают, что ситуация будет выравниваться.

Компания не получала официальных запросов на аудиторскую проверку, говорит представитель Urban Group. По его словам, компания готова к любым проверкам и к сотрудничеству с компетентными, в том числе правоохранительными, органами.

Что привело к ухудшению финансовой ситуации в Urban Group, участники рынка объясняют по-разному. У компании высокая долговая нагрузка (точный размер долга он не назвал), а по всем проектам уже допущены существенные нарушения сроков строительства, говорит близкий к федеральному правительству человек. Общий долг может составлять 12–18 млрд руб., знает один из партнеров Urban Group.

Сама компания финансовые показатели не раскрывает. У застройщика были хорошие продажи и стабильный денежный поток, но что потом происходило с этими средствами, предстоит выяснить, продолжает близкий к федеральному правительству человек. «При обнаружении случаев нецелевого расходования средств компания окажет полное и необходимое содействие в привлечении виновных лиц к ответственности», – уверяет представитель Urban Group.

Застройщика подвели слишком большие социальные обязательства, раздутый портфель проектов, а также управленческие ошибки, говорит председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Она напоминает, что компания взяла на себя достройку за другим проблемным застройщиком – «СУ-155» – масштабного комплекса «Лайково» (там предполагалось строительство 1,6 млн кв. м) в Одинцовском районе. Urban Group также запустила еще один крупный объект – ЖК «Лесобережный» почти на 600 000 кв. м, продолжает Доброхотова.

С тем, что у компании были управленческие ошибки, согласен и коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис. По его словам, было немало примеров, когда крупные застройщики оказывались в тяжелой ситуации из-за провалов именно в управлении. В конце апреля Urban Group заявила, что «из-за расхождения взглядов на развитие бизнеса» компанию покинул ее гендиректор Андрей Пучков, а управление перешло Долгину. А на этой неделе газета «Коммерсантъ» сообщила, что Сбербанк свернул ипотечные программы на приобретение жилья в отдельных проектах Urban Group из-за несоблюдений сроков строительства. Представитель девелопера сказал, что компания продолжает переговоры о восстановлении сотрудничества с госбанком.