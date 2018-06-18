Чем может обернуться для собственника сдача в аренду апартаментов без «звезд»
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Сегмент апартаментов в Петербурге развивается фантастическими темпами. По данным аналитиков NAI Becar, в I квартале 2018 г. в 36 комплексах продавалось 5398 номеров. Предложение распределилось почти поровну: 51% (2767 номеров) относится к формату buy-to-let (купить, чтобы сдавать), 49% (2631 юнит) – к формату buy-to-live (для себя, чтобы жить).
И эти данные приходится постоянно обновлять. В начале года был согласован проект в Парголове: компания «Абсолют» собирается построить апарт-отель на 1000 номеров. В феврале компания «Ярд» начала строительство апарт-отеля на 200 номеров у СК «Юбилейный». В марте у Московских ворот начат проект «М-97» на 150 номеров. В апреле китайский холдинг Beijing Hong Fu Group объявил о запуске масштабного проекта в Красносельском районе; в составе МФК также запланированы гостиницы и апартаменты, по предварительным данным, – не менее 100 000 кв. м. В мае группа ЛСР обнародовала планы строительства сразу пяти комплексов в общей сложности на 3447 апартаментов, девелопер уже получил разрешение на строительство. Похоже, в этом году предложение апартаментов как минимум удвоится.
Спрос также растет: в 2017 г. застройщики реализовали около 2700 номеров – вдвое больше, чем в 2016-м. В I квартале темпы не снижаются: по данным Knight Frank SPb, реализовано около 900 номеров. Но соответствует ли структура спроса предложению – вопрос открытый.
Застройщики оценивают долю инвестиционного спроса (buy-to-let) от 50 до 80%. То есть больше половины покупателей планируют получать доход, сдавая недвижимость в аренду. Чем дешевле – тем больше инвесторов. Но счастливых обладателей апартаментов может подстерегать неприятный сюрприз.
Нюансы гостеприимства
Действующие нормы относят апарт-отели к одной из разновидностей гостиниц. Такой позиции придерживается и МЭР (запись в кадастре), и ФНС (определяя ставку налога), и Минкульт, курирующий сферу гостиничных услуг. А гостиницы и прочие «места размещения» должны иметь категорию, т. е. какое-то количество звезд.
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