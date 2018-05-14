Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4565 от 14.05.2018 под заголовком: «Система» предложит остановиться в Cosmos

АФК «Система» создает сеть апарт-отелей Cosmos Stay на месте АТС

Первый объект стоимостью 500 млн руб. появится в Теплом Стане
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Входящая в АФК «Система» компания «Бизнес-недвижимость» начинает строительство первого 3-звездочного апарт-отеля на месте автоматической телефонной станции (АТС). Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор «Бизнес-недвижимости» Вячеслав Хван. По его словам, проект на 157 номеров под новым брендом Cosmos Stay появится уже в 2018 г. на ул. Профсоюзной около ст. м. «Теплый Стан»; инвестиции в строительство составят около 500 млн руб. Еще один объект компания начнет возводить до конца этого года.

До 2020 г. «Бизнес-недвижимость» намерена построить целую сеть апарт-отелей Cosmos Stay, заметил Хван, в среднем инвестиции в каждый из проектов до 150 номеров составят около 350 млн руб. Точное число объектов он не назвал. Это еще не определено, знают два консультанта по недвижимости, работавших с АФК «Система»: количество будет зависеть от итогов работы пилотных проектов. Однако им известно, что компания рассматривает возможность строительства нескольких апарт-отелей на ул. Новаторов и рядом со ст. м. «Университет». В компании это не комментируют, но человек из АФК «Система» подтверждает: перспективность этих площадок сейчас действительно просчитывается. Правда, не все АТС подходят для таких целей, поскольку находятся в не самых престижных местах, замечают два консультанта.

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