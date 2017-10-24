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Мария Перевощикова
Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4435 от 24.10.2017 под заголовком: Общежития XXI века

Девелоперы нацелились на развитие в России нового формата арендных домов

Жилые дома и гостиницы переделывают в коливинги, но стоит это не дешево

Коливинги (coliving – от common living – совместная, общая жизнь) – арендные дома с полностью оборудованными для жизни апартаментами (11–30 кв. м), одноместными или для нескольких человек. В каждой мини-квартире есть собственные удобства, может быть и кухонная зона, но в любом коливинге располагаются большие общие кухни, где постояльцы готовят и обедают вместе. Также в современных общагах имеется множество других пространств для общения: кинотеатры, библиотеки, спортзалы, игровые комнаты, лаунж-зоны, бары и рестораны.

Новые кочевники

Общественные зоны – главное в common living, большую часть аудитории которых составляют так называемые цифровые кочевники – люди 25–40 лет из поколения миллениалов, в основном IT-специалисты и представители творческих профессий. Это мобильные люди, не привязанные к рабочему месту в офисе, с минимальным горизонтом планирования, которые ценят комфорт. Для них важны новые впечатления и общение с единомышленниками.

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Комментарии  ()
Naissaar
10:19 24.10.2017
"Жилые дома и гостиницы переделывают в коливинги, но стоит это не дешево " Во что, во что переделывают ? :) Как там у классиков ? "- Честное слово, мосье Бендер... - Слушайте, Шура, если уж вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не мосье, а ситуайен, что значит - гражданин" Да уж, или перейдите окончательно на английский, или не мешайте с вашим нижегородским.
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