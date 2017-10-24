Девелоперы нацелились на развитие в России нового формата арендных домов
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Коливинги (coliving – от common living – совместная, общая жизнь) – арендные дома с полностью оборудованными для жизни апартаментами (11–30 кв. м), одноместными или для нескольких человек. В каждой мини-квартире есть собственные удобства, может быть и кухонная зона, но в любом коливинге располагаются большие общие кухни, где постояльцы готовят и обедают вместе. Также в современных общагах имеется множество других пространств для общения: кинотеатры, библиотеки, спортзалы, игровые комнаты, лаунж-зоны, бары и рестораны.
Новые кочевники
Общественные зоны – главное в common living, большую часть аудитории которых составляют так называемые цифровые кочевники – люди 25–40 лет из поколения миллениалов, в основном IT-специалисты и представители творческих профессий. Это мобильные люди, не привязанные к рабочему месту в офисе, с минимальным горизонтом планирования, которые ценят комфорт. Для них важны новые впечатления и общение с единомышленниками.
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