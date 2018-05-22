Приживутся ли в России неформальные отели
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Конкуренция высока: сетевые и несетевые отели предлагают самый причудливый продукт для тех, кто хочет остановиться на ночлег в той или иной точке земного шара.
Причудливостью хозяева стараются привлечь в основном туристов на отдыхе. Как рассказывает руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер, в мире давно популярны направления, которыми в основном пользуются отдыхающие, а не бизнес-путешественники: несмотря на то что все ищут безопасное место для ночлега, бизнес-путешественникам важнее знать заранее точные параметры и качество этого места, а туристы склонны к приключениям.
Аналитики рынка недвижимости имеют дело с гостиницами, пансионатами, мотелями, меблированными комнатами и хостелами. Учредитель Meltzer Group Евгений Рудман замечает, что в отчетах госстатистики помимо прочих есть формулировка «другие организации гостиничного типа», куда входят отели нового формата: флотели и ботели – на воде, лоджи – на территории национальных парков, поусады – тип отеля, расположенного в здании замка или монастыря, иглу – сезонное строение изо льда, капсульные отели, кондоминиум – аналог апарт-отеля – дом, находящийся в собственности у нескольких человек и сдаваемый целиком или частично третьим лицам.
Не больше двух процентов
По данным Meltzer Group, на долю нового формата приходится не более 2% отельного рынка. Все-таки спрос на нестандартные виды проживания и сезонность иглу или гостиниц на воде ограничен. В качестве примеров «отеля-развлечения» коммерческий директор Docklands Development Екатерина Запорожченко называет нидерландскую гостиницу, находящуюся в здании бывшей тюрьмы, знаменитый зеркальный куб на дереве в Швеции. В Дании можно переночевать в кабине башенного крана.
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