Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4618 от 27.07.2018 под заголовком: «Регион» сменил ЮКОС у вокзала

Фонд ГК «Регион» получил 3,5 га в центре Москвы, ранее принадлежавших ЮКОСу

На них девелопер Ingrad Романа Авдеева построит жилой квартал
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Структура группы «Регион» может построить жилой квартал рядом с бывшей штаб-квартирой нефтяной компании ЮКОС, рассказали «Ведомостям» два риэлтора, работающих в районе Павелецкого вокзала. Именно здесь – на 3,5 га по Дубининской улице – в 2015 г. градостроительно-земельная комиссия разрешила фирме «Топмастер-риэлти» и связанным с нею фирмам возвести комплекс общей площадью 111 000 кв. м. Из них под жилье предполагалось отвести 87 500 кв. м, остальное – под коммерческую недвижимость и социальную инфраструктуру.

«Топмастер-риэлти», учрежденная ЮКОСом, в 2007 г. вместе с другими активами нефтяной компании по итогам аукциона досталась фирме «Прана». Впоследствии львиную часть этих активов у «Праны» выкупила «Роснефть». Согласно ЕГРЮЛу единственный владелец «Топмастер-риэлти» – «Промконтракт»; доли последнего внесены в закрытый инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции» под управлением «дочки» группы «Регион» – «Регион портфельные инвестиции». ГК «Регион» специализируется на инвестициях в финансовом секторе; один из ее крупнейших клиентов – «Роснефть», пенсионным фондом которой она управляет.

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