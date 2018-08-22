«Стройтрансгаз» построит порт в Геленджике без конкурса

Строительством береговой и морской инфраструктуры в порту Геленджик займется АО «Стройтранс­газ» Виталий Тимкив / ТАСС

Строительством береговой и морской инфраструктуры в порту Геленджик займется АО «Стройтранс­газ» (входит в Volga Group Геннадия Тимченко). Компания определена единственным исполнителем на соответствующих госзакупках в 2018–2019 гг. Распоряжение об этом подписал 18 августа премьер-министр Дмитрий Медведев.

Цена проекта не раскрывается. «Проект предусматривает комплексную застройку: апартаменты, гостиничный комплекс, акватермальный комплекс с круглогодичными крытыми и открытыми бассейнами с морской водой, марину и морской пассажирский порт», – цитировало слова замгубернатора Краснодарского края Василия Швеца в мае 2018 г. агентство ТАСС. Размер необходимых инвестиций тогда же оценивался в сумму до 12,5 млрд руб., сообщало агентство. На сайте Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) сказано, что 5 млрд руб. на проект будет выделено из бюджета, еще до 4,4 млрд руб. составят частные инвестиции. В конкурсной документации на проектирование комплекса указано, что предельная сметная стоимость строительства составляет 5 млрд руб. в ценах 2012 г., следует из материалов портала госзакупок. При этом в распоряжении правительства говорится, что госконтракт «Стройтрансгаза» и Росморречфлота допускает пересмотр сроков, объема и стоимости работ в пределах бюджетного финансирования.

Проект подразумевает, что в Геленджике будет построен грузовой порт с причалами, пассажирский вокзал, крытые и открытые склады и отдельная стоянка для яхт (до 200 мест). Пропускная способность грузового порта – до 800 000 т в год, пассажирского терминала – до 19 600 человек. Кроме того, предполагается, что новый порт должен будет представлять интерес для туристов: проект включает в себя строительство гостиниц, ресторанов и спортивно-развлекательных комплексов, сообщал Росморречфлот. «По закону причалы и гидротехнические сооружения не могут принадлежать никому, кроме государства, и должны финансироваться из бюджета. Остальная инфраструктура может быть построена инвестором», – объясняет генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов.

Что такое «Стройтрансгаз» «Стройтрансгаз» – один из крупнейших строительных подрядчиков, в 2017 г. компания получила госконтракты на сумму 21,4 млрд руб. Еще одна компания Тимченко, «Стройтранснефтегаз» (31,5% принадлежит Volga Group), – один из крупнейших подрядчиков «Газпрома» (стоимость контрактов в 2016 г. – 238,6 млрд руб., в 2017 г. – 44,1 млрд руб.).

Начиная с 2013 г. было организовано 44 конкурса на проведение проектных и изыскательских работ. Их общая стоимость – около 250 млн руб. Самый дорогой контракт – на проектирование комплекса – стоимостью 130 млн руб. получил в 2013 г. «Ленморниипроект» из Санкт-Петербурга. В конце 2017 г. ФГУП «Росморпорт» (подведомственно Росморречфлоту) сообщило, что проектирование береговой и морской инфраструктуры в порту Геленджика завершено. В мае администрация края подписала соглашение с ООО «Морской порт Геленджик» (принадлежит «ТРК инвесту», «Дабл-ю эс кэпитал венчурс» и ЗАО «Геленджикский морской порт») о возведении береговой инфраструктуры. Контракты на ее строительство достанутся скорее всего тому же «Стройтрансгазу», ожидает Безбородов. «Привлечение одной строительной компании на государственные контракты было, вероятно, совместным решением инвестора и Росморречфлота», – предполагает эксперт.

В «Стройтрансгазе», ООО «Морской порт Геленджик», «Ленморниипроекте», Росморречфлоте и администрации Геленджика не ответили на запрос «Ведомостей». В Минтрансе отказались от подробных комментариев.