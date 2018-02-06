Минспорт подал иски к компании, построившей два стадиона к ЧМ-2018
Претензии к «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко превышают 1 млрд рублей
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Сергей Фадеичев/ТАСС
Минспорт подал два иска к АО «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Информация об этом содержится в картотеке судебных дел. Третьими лицами по искам указаны АНО «Арена-2018» и ФГУП «Спорт-ИН». Сумма претензий - более 1 млрд руб.
Суть претензий Минспорта не раскрывается, однако в картотеке указано, что иск относится к категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
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