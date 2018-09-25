Банк «Авангард» купит бывшую штаб-квартиру «Динамо»

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В этом здании снова может появиться банк Андрей Гордеев / Ведомости

Банк «Авангард» стал победителем торгов по продаже бывшей штаб-квартиры Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» почти на 14 000 кв. м, следует из сообщения владельца здания – ООО «Динамо – Лесная, 6». При начальной стоимости 2,97 млрд руб. «Авангард» предложил за объект 2,08 млрд, сказано в сообщении. Были ли другие предложения, там не говорится. Представитель «Авангарда» сообщил «Ведомостям», что здание на Лесной улице приобретено для собственных нужд. Сейчас штаб-квартира банка «Авангард» расположена на Садовнической улице. Банк, по словам его представителя, рассматривает возможность перевода туда части сотрудников центрального офиса. Представитель ВФСО «Динамо» от комментариев отказался.

Здание на Лесной улице построено в 1998 г. и принадлежало ВТБ. После того как госбанк получил контроль над футбольным клубом «Динамо» и девелоперским проектом развития территории вокруг его стадиона в Петровском парке, бизнес-центр был передан одноименному спортивному обществу для временного размещения. Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказывал «Ведомостям», что ВТБ должен был построить обществу новую штаб-квартиру в конце 2014 г., но не успел в срок и аффилированная с ним «Динамо – Лесная, 6» выкупила у банка здание на Лесной. ВФСО «Динамо» стало арендатором комплекса.