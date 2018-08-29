Статья опубликована в № 4641 от 29.08.2018 под заголовком: «Авангард» без торгового центра
Банк «Авангард» хочет отказаться от торгового центра, принадлежавшего Тельману Исмаилову
Покупателя не устроило качество объекта
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Банк «Авангард» хочет отказаться от торгового центра в Измайлове, принадлежавшего экс-совладельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Банк «Авангард» хочет отказаться от торгового центра в Измайлове, принадлежавшего экс-совладельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Причина – качество объекта
Банк «Авангард» подал иск в Арбитражный суд Москвы к конкурсному управляющему фирмы «Руслайн 2000» Александру Совину: истец требует признать недействительным договор купли-продажи имущества и взыскать 1,5 млрд руб., следует из материалов дела. Третьим лицом указан БМ-банк группы ВТБ.
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