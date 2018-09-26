Кредиторы Тельмана Исмаилова нашли покупателя на один из его активов

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Площадь офисно-торгового центра на ул. Красная Пресня 15 400 кв. м Бизнес-центр Тропикано

Новосибирская компания СД «Успех» стала победителем торгов по продаже имущества компании «Бизнес клуб «Тропикано», говорится в лотовой документации. Последняя сейчас проходит процедуру банкротства, ей принадлежит офисно-торговый центр площадью 15 400 кв. м на ул. Красная Пресня в центре Москвы.

Конкурсный управляющий «Бизнес клуба «Тропикано» уже дважды пытался продать имущество компании. Первый раз в мае этого года за 2,1 млрд руб., второй — в июле за 1,89 млрд руб. Но тогда желающих не нашлось. Сколько СД «Успех» предложило за объект, в лотовой документации не сказано. Представитель группы ВТБ, которая является основным кредитором «Бизнес клуба «Тропикано», сообщил, что сумма сделки составит свыше 1,5 млрд руб. По его словам, одним из бенефициаров этой компании является новосибирская ГК «Райдекс». У нее два направления бизнеса — свайные и буровые работы, а также девелопмент, следует из информации на ее сайте. Под ее управлением сейчас 22 000 кв. м торговых площадей. Совладелец ГК — Николай Манцуров, сын новосибирского бизнесмена Александра Манцурова, совладельца новосибирского ритейлера «Сибирский гигант» (гипермаркеты «Гигант» и супермаркеты «Горожанка»), а также депутата Законодательного собрания Новосибирской области.