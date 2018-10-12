Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4673 от 12.10.2018 под заголовком: Пенсионные деньги уводят со строек

НПФ «Благосостояние» распродает девелоперские активы

Один из них может купить группа ПИК Сергея Гордеева
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Группа ПИК Сергея Гордеева ведет переговоры о покупке у структуры НПФ «Благосостояние» проекта жилого комплекса на Михалковской улице, рассказали два человека, близких к разным сторонам потенциальной сделки. Речь, по их словам, идет о территории Московской тонкосуконной фабрики им. Петра Алексеева (МТФПА). Изначально ее развитием занимался девелопер Red Development Алексея Ковальчука. Компания планировала там построить лофт-комплекс Loft Park на 90 000 кв. м. Из-за финансовых сложностей в 2015 г. проект был заморожен, а Ковальчук позже арестован.

После банкротства МТФПА права на ее территорию перешли структуре пенсионного фонда «Благосостояние», рассказывали чиновник мэрии Москвы и два человека, близких к участникам проекта. Партнером фонда должна была стать группа «Родина» пасынка Алишера Усманова Антона Винера. Но в начале октября стало известно, что «Родина» из проекта вышла. Теперь комплекс, по словам людей, близких к разным сторонам сделки, может достроить ПИК. Представители ПИК и «Благосостояния» от комментариев отказались.

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