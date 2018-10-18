Статья опубликована в № 4677 от 18.10.2018 под заголовком: Немецкая палата в Филях
Российско-германская внешнеторговая палата купила офис в Филях
Это крупнейшая сделка с участием иностранного игрока за последние четыре года
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Российско-германская внешнеторговая палата приобрела офис в бизнес-центре «Фили град»
mr-group
О покупке Российско-германской внешнеторговой палатой (РГВТП) свыше 1000 кв. м в бизнес-центре «Фили град» рассказали два консультанта, работавших со сторонами сделки. Директор департамента коммуникаций РГВТП Алексей Кнельц, представитель девелопера «Фили града», MR Group, и руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Елизавета Голышева (брокер сделки) информацию подтвердили.
Средства на сделку – свыше 3,5 млн евро – предоставил на 10 лет «Райффайзен-лизинг», уточнили представители сторон и подтвердил представитель группы «Райффайзен» (владеет «Райффайзен-лизингом»).
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