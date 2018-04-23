Группа ПИК покупает один из крупнейших жилых проектов рядом с «Москва-сити»
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Проект жилого комплекса «Западный порт» неподалеку от «Москва-сити» будет достраивать группа ПИК Сергея Гордеева. Сейчас проектом владеет компания «Шатер девелопмент» Михаила Хубутии. Но тот уже договорился с ПИК о его продаже, рассказал «Ведомостям» Хубутия. Эту информацию подтвердили близкий к покупателю человек и чиновник мэрии. «Проект передан в управление группе ПИК, у меня остается небольшой пакет», – уточнил Хубутия, отказавшись назвать размер своего пакета.
«Западный порт» – это проект застройки бывшего Западного речного порта. Он занимает территорию в 10,5 га между берегом Москвы-реки, Большой Филевской улицей, а также двумя железнодорожными ветками и расположен на другом берегу от «Москва-сити». Проект задумывался как ориентированный на резидентов делового центра: апартаменты строятся с расчетом, что их будут снимать сотрудники компаний с офисами в «Москва-сити», уточняет представитель девелопера.
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