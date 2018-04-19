ПИК может войти в проект жилого квартала «Тушино-2018»

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«Тушино-2018» появится на территории бывшего Тушинского аэродрома площадью 160 га, построено будет более 1,5 млн кв. м недвижимости vk.com/tushino2018

Группа компаний ПИК может стать соинвестором жилого квартала «Город на реке «Тушино-2018». Основным инвестором проекта считается структура вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна, сам он в интервью «Ведомостям» говорил, что у него есть партнеры в этом проекте, но не называл их. Переговоры находятся на ранней стадии, рассказали два человека, близких к разным их сторонам.