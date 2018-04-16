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Чистая прибыль ПИК снизилась в шесть раз

Чистая прибыль ГК ПИК по МСФО по итогам 2017 г. составила 3,2 млрд руб. Это в 6 раз ниже, чем по итогам 2016 г. – 19,1 млрд руб. Такие данные приводятся в сообщении компании.

Общая выручка группы в прошлом году выросла втрое (на 203,4%) до 175,1 млрд руб. В 2016 г. этот показатель составлял 57,7 млрд руб.

Также более чем втрое увеличилась выручка от продажи недвижимости (на 214,5%) – до 169,9 млрд руб.

Расчетная выручка на квадратный метр недвижимости, переданной покупателям, составила 90 000 руб. на 1 кв. м. Всего покупателям передано готовой недвижимости 1,887 млн кв. м (210,4%).

Приведенная EBITDA увеличилась на 41% до 15,6 млрд руб. Рентабельность по показателю «приведенная EBITDA» составила 9% по сравнению с 19,3% в 2016 г.

Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 15 млрд руб, что на 63% ниже, чем в 2016 г. – 40,7 млрд руб.

В I квартале 2018 г. компания выставила на продажу 21 новый корпус (в I квартале 2017 г. – 16 корпусов) Общая площадь квартир в новых корпусах составила 587 000 кв. м, что на 54,9% больше, чем в I квартале 2017 г. (379 000 кв. м). При этом покупателям было продано 430 000 кв. м жилья (рост на 13,2 %) на общую сумму 44,3 млрд руб. (рост на 14%). Доля ипотечных сделок в продажах за первые три месяца 2018 г. составила 66%.

Основная доля продаж жилья пришлась на Москву – 215 000 кв. м. В Московской области было продано 172 000 кв. м жилья. А на регионы пришлось всего 43 000 кв. м жилья.

Также за первые три месяца текущего года компания ввела 69 000 кв. м, что на 91,7% больше, чем в I квартале 2017 г. (36 000 кв. м).

Группа ПИК – крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.