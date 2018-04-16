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Недвижимость
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Чистая прибыль ПИК снизилась в шесть раз

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Чистая прибыль ГК ПИК по МСФО по итогам 2017 г. составила 3,2 млрд руб. Это в 6 раз ниже, чем по итогам 2016 г. – 19,1 млрд руб. Такие данные приводятся в сообщении компании.

Общая выручка группы в прошлом году выросла втрое (на 203,4%) до 175,1 млрд руб. В 2016 г. этот показатель составлял 57,7 млрд руб.

Также более чем втрое увеличилась выручка от продажи недвижимости (на 214,5%) – до 169,9 млрд руб.

Расчетная выручка на квадратный метр недвижимости, переданной покупателям, составила 90 000 руб. на 1 кв. м. Всего покупателям передано готовой недвижимости 1,887 млн кв. м (210,4%).

Приведенная EBITDA увеличилась на 41% до 15,6 млрд руб. Рентабельность по показателю «приведенная EBITDA» составила 9% по сравнению с 19,3% в 2016 г.

Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 15 млрд руб, что на 63% ниже, чем в 2016 г. – 40,7 млрд руб.

В I квартале 2018 г. компания выставила на продажу 21 новый корпус (в I квартале 2017 г. – 16 корпусов) Общая площадь квартир в новых корпусах составила 587 000 кв. м, что на 54,9% больше, чем в I квартале 2017 г. (379 000 кв. м). При этом покупателям было продано 430 000 кв. м жилья (рост на 13,2 %) на общую сумму 44,3 млрд руб. (рост на 14%). Доля ипотечных сделок в продажах за первые три месяца 2018 г. составила 66%.

Основная доля продаж жилья пришлась на Москву – 215 000 кв. м. В Московской области было продано 172 000 кв. м жилья. А на регионы пришлось всего 43 000 кв. м жилья.

Также за первые три месяца текущего года компания ввела 69 000 кв. м, что на 91,7% больше, чем в I квартале 2017 г. (36 000 кв. м).

Группа ПИК – крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.

Политика
Новости

Песков сравнил санкции против России с «экономическим рейдерством»

Ведомости
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Анонсированные санкции США, как и ранее введенные ограничительные меры против российского бизнеса, не имеют отношения к ситуации в Сирии, а направлены на выдавливание России с международных рынков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Санкционные устремления против России действительно приобретают характер навязчивой идеи. Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными, считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»).

Представитель Кремля также усмотрел в новых американских санкциях попытки ограничения конкуренции. «Любой экономист может легко увидеть в санкциях неприкрытые попытки, собственно, заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков», – отметил Песков.

«Конечно, это не может иметь никакого отношения и не может никак обуславливаться с соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или в любой стране мира», – заключил пресс-секретарь президента.

«Это такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство, а не что иное», – резюмировал Песков. Он заверил, что руководство страны и профильные ведомства продолжают работу над обеспечением стабильности экономической системы.

Минфин США 6 апреля объявил санкции против 24 российских граждан и 15 связанных с ними компаний. Ограничительные меры были введены согласно принятому в прошлом году закону о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATS) – по причине ситуации на Украине, в Сирии, в связи с кибератаками, но главное – из-за «попыток России подорвать западную демократию».

15 апреля газета «Коммерсантъ» сообщила, что посол США в России Джон Хантсман направил в российский МИД письмо с предупреждением о подготовке властями США новых санкций в связи с поддержкой Россией президента Сирии Башара Асада.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью Fox News подтвердила, что 16 апреля будет объявлено о новых антироссийских санкциях. По ее словам, новые ограничения напрямую коснутся компаний, занимающимися поставками оборудования и технологий, связанных с использованием сирийскими властями химического оружия. Власти Сирии отрицают применение правительственными войсками химоружия. Москва настаивает на том, что все запасы боевых отравляющих веществ в Сирии были уничтожены.

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Технологии
Новости

В Кремле призвали «не играть в прятки и догонялки» в связи с блокировкой Telegram

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «не играть в прятки и догонялки» в связи с блокировкой мессенджера Telegram, передает ТАСС.

По его словам, Роскомнадзор «принимает действия во исполнение соответствующего решения суда». Комментируя эффективность принятых мер, Песков сказал, что еще рано давать какие-либо оценки. Пресс-секретарь считает очевидным исполнение данных мер. «Решение суда реализуется», – добавил он.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа на территории России к Telegram из-за непредоставления ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор подал иск 6 апреля.

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Бизнес
Новости

Акционеры «М.видео» одобрили покупку «Эльдорадо»

Ведомости
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Акционеры крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники «М.видео» одобрили покупку 100% «Эльдорадо». На внеочередном собрании они утвердили обеспечительные меры по кредиту, который планирует привлечь компания для этой сделки, говорится в сообщении «М.видео».

«Эльдорадо» и «М.видео» принадлежит группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Однако эти компании не были объединены.

«М.видео» заплатит за «Эльдорадо» максимум 45,5 млрд руб., без учета кредитных обязательств покупаемой компании. В процессе объединения будет создано единое юрлицо – это может произойти к началу 2019 г. Оба бренда сохранятся.

На прошлой неделе стало известно, что «М.видео» может купить российский бизнес Media Markt. Пока сделка находится в стадии переговоров.

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Бизнес
Новости

«Детский мир» может потратить на дивиденды больше половины чистой прибыли

Ведомости
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Совет директоров крупнейшего российского ритейлера детских товаров «Детского мира» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 3,88 руб. на акцию, или 2,9 млрд руб. из чистой прибыли за 2017 г. Об этом говорится в сообщении компании.

Это чуть больше половины чистой прибыли компании, которая по итогам 2017 г. составила 4,8 млрд руб. по МСФО и 5,06 млрд руб. по РСБУ. В начале марта 2018 г. «Детский мир» сообщал, что может выплатить дивиденды в размере 100% чистой прибыли по РСБУ.

Политика «Детского мира» предусматривает выплаты дивидендов в размере как минимум 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий год, уточняет «Интерфакс». Исторически компания направляла на дивиденды более 100% чистой прибыли по МСФО, что является почти всей чистой прибылью по РСБУ.

По итогам 2016 г. компания выплатила дивиденды в размере 4,4 млрд руб. при чистой прибыли по МСФО 3,82 млрд руб., в 2015 г. – 2,9 млрд руб. при чистой прибыли в 976 млн руб. Годовое собрание акционеров «Детского мира», на котором утвердят дивиденды, пройдет 18 мая.

Восемь необычных экономических индикаторов

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Бизнес
Новости

«Сибур» и ФСК подключили к электричеству нефтехимический комплекс в Тобольске

Ведомости
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«Сибур» и Федеральная сетевая компания (ФСК) ввели в эксплуатацию ключевую инфраструктуру для электроснабжения строящегося нефтехимического комплекса «Запсибнефтехим» в Тюменской области, сообщает крупнейший российский нефтехимический холдинг.

Основным звеном энергетической структуры тобольского комплекса является подстанция ФСК 500 кВ «Тобол» стоимостью 5,3 млрд руб. Одновременно состоялся пуск центральной распределительной подстанции «Запсиб» «Сибура», через которую предприятие присоединено к единой национальной электрической сети (ЕНЭС).

Новая инфраструктура позволяет осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств «Запсибнефтехима» максимальной мощностью 300 МВт к ЕНЭС.

На двух воздушных линиях, связывающих энергообъекты, впервые в стране в таком классе напряжения применены двухцепные опоры. Это позволяет обеспечить их резервирование, добиться экономии металла и сократить ширину трассы, по которой пролегает линия электропередачи.

Проект «Запсибнефтехим» предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн т этилена, около 500 000 т пропилена и 100 000 т бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн т в год.

Крупнейший проект «Сибура» направлен на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа, в востребованные продукты, используемые в строительстве, ЖКХ, автомобилестроении, медицине и других областях.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

ФАС заподозрила «АвтоВАЗ» в манипулировании ценами на техобслуживание

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении «АвтоВАЗа». Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

По мнению антимонопольной службы, автопроизводитель координировал цены уполномоченных дилеров на услуги по проведению техобслуживания автомобилей.

В сообщении уточняется, что нарушения содержатся в письмах компании, которые та рассылала руководителям дилерской сети. В них указывалась стоимость технического обслуживания и финальной цены, опубликованной на дилерском портале.

«Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ФАС, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств», – отметили в ФАС.

Ранее в понедельник стало известно, что новым президентом «АвтоВАЗа» с 1 июня станет Ив Каракатзанис, который сейчас занимает пост гендиректора Renault в Румынии. На этом посту он сменит Николя Мора, который в январе был назначен операционным директором региона Евразия и старшим вице-президентом Renault.

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ сообщили о недовольстве Трампа числом высланных из ЕС российских дипломатов

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп был крайне раздосадован тем, что страны Евросоюза в связи с «делом Скрипаля» выслали значительно меньше российских дипломатов, чем США. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным собеседников издания, Трамп был рассержен и накричал на своих советников, которые, по мнению американского президента, ввели его в заблуждение о масштабах высылки дипломатов со стороны ЕС. Трамп рассчитывал, что европейские страны объявят персонами нон грата аналогичное число сотрудников российских дипмиссий, что и США. Однако в результате США выдворили 60 российских дипломатов, в то время как Германия и Франция – по четыре. Трампа это шокировало, утверждает собеседник газеты.

Президент США был «в ярости» из-за того, что его администрация изображалась в средствах массовой администрации как сторона, занявшая самую жесткую позицию по отношению к России, отмечает газета со ссылкой на источники.

До официального решения источники Bloomberg в Белом доме говорили, что, прежде чем объявить о высылке дипломатов, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США поступят так же.

США 26 марта в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, объявили о высылке 60 российских дипломатов. В общей сложности около 30 стран решили выдворить 168 российских дипломатических работников. МИД России в ответ принял зеркальные меры, выслав сотрудников дипмиссий этих стран.

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

Бизнес
Новости

Жаров пообещал бороться с методами обхода блокировок Telegram

Ведомости
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Меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о блокировке VPN и других инструментов обхода запретов, руководитель ведомства сказал: «Если вы обратите внимание на закон об организаторах распространения информации, по которому мы работаем, мы свои действия предпринимаем вслед за теми документами, которые к нам поступают из органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности. Видимо, продолжим действовать точно так же».

Ранее Роскомнадзор потребовал от операторов связи начать блокировать доступ к Telegram в России. Решение о блокировке принял ранее Таганский районный суд Москвы. 

Руководитель Роскомнадзора уточнил, что процесс ограничения доступа займет время. «Сколько займет процесс блокировки? Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать», – говорит он. Пользователи на 12.55 массово не жалуются на сбои в работе программы.

Основатель Telegram Павел Дуров 13 апреля пообещал, что мессенджер будет задействовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие дополнительных действий от пользователей. Дуров подчеркивал, что не гарантирует доступность сервиса без использования VPN.

Финансы
Новости

ЦБ раздумывает над дополнительным ограничением валютного кредитования

Ведомости
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Банк России раздумывает над введением дополнительных ограничений валютного кредитования, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на конференции «Казначейство-2018». В условиях стабильного рынка компании могут недооценивать риски, предпочитая валютные ставки рублевым, пояснила она.

«Очень важно предотвратить новую волну накопления валютных рисков в системе, поэтому мы сейчас обдумываем целесообразность введения дополнительных мер по ограничению валютного кредитования», – сказала первый зампред ЦБ. О каких именно инструментах идет речь, она не уточнила. Юдаева не исключила, что регулятор может повысить коэффициенты риска для таких кредитов.

Накопление таких рисков может создавать и макроэкономические проблемы, как это было «в предыдущие периоды волатильности на валютном рынке». По словам Юдаевой, ситуация на валютном рынке стабильнее, чем в 2014 и 2016 гг. Пока ЦБ не видит необходимости для вмешательства в ситуацию, однако у регулятора есть широкий набор инструментов для стабилизации волатильности, напомнила Юдаева.

Недвижимость
Новости

Эксперты назвали мегаполисы мира с самыми высокими темпами роста цен на жилье

Ведомости
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Больше всего жилая недвижимость в 2017 г. подорожала в столице Германии, городе Берлине – рост составил 20,5%. Такие данные приводятся в рейтинге Global Residential Cities Index, составленном компанией Knight Frank.

«Во всем мире темпы роста цен на жилье замедлились: по итогам прошлого года совокупный индекс составил в среднем 4,5%, годом ранее – 6,6%. Отмена фискальных стимулов, введение контроля над капиталом в Китае и переход многих стран к нормализации денежно-кредитной политики успокоили локальные рынки. В результате по итогам 2017 г. темпы роста цен на жилье свыше 20% были зафиксированы только в Берлине, а годом ранее – в 12 городах мира», – говорится в исследовании.

Москва и Петербург оказались во второй сотне городов по темпам роста цен: Санкт-Петербург занял в рейтинге 107-е место с годовым темпом роста цен в размере 1,2%, Москва – 119-е место с показателем 0,2%. При этом в 2016 г. Москва находилась на последнем, 150-м месте рейтинга с падением цен на жилье на 15%. Санкт-Петербург, напротив, занимал 83-ю строчку с ростом цен в размере 4,5%.

В 2017 г. ввиду большого объема предложения и, как результат, высокой конкуренции девелоперы были вынуждены выводить на рынок новые проекты по более низким ценам, говорится в сообщении. В 2017 г. выход новых объектов по привлекательным ценам был нивелирован ростом цен в уже реализуемых и наиболее успешных объектах. За 2017 г. на рынок столицы вышло 170 новых корпусов в 57 новых объектах, а также 34 новых корпуса в уже реализуемых проектах.

В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги

Бизнес
Новости

МЧС нашло нарушения у половины проверенных после пожара в «Зимней вишне» зданий

Ведомости
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МЧС обнаружило нарушения пожарной безопасности у половины зданий, проверенных после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщил на селекторном совещании директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, передает «РИА Новости».

Специалисты проинспектировали 38 000 объектов, в том числе 11 500 торгово-развлекательных центров. По итогам проверки было выявлено 140 000 нарушений.

В частности, в зданиях неправильно функционировали автоматические системы противопожарной сигнализации и оповещения, были недочеты в противодымной защите, системы автоматического пожаротушения находились в неисправном состоянии, эвакуационные пути и выходы не соответствовали нормам, а при строительстве использовались легковоспламеняющиеся материалы. Более 400 российских торговых центров были переоборудованы из складов и производственных зданий и не имеют разрешения на ввод в эксплуатацию.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. После трагедии МЧС начало тотальную проверку торговых центров по всей стране.

По данным министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова, после объявления проверок в регионах многие торгово-развлекательные комплексы и другие объекты с массовым пребыванием людей просто закрылись. Он поручил внести такие объекты в черный список и продлить для них сроки проверок. 

«Ведомости» побывали на внеплановой пожарной проверке московского цирка. Фоторепортаж

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