Закрыта крупнейшая сделка на рынке торговой недвижимости в этом году

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Сергей Гордеев покинул «Ривьеру» Дмитрий Новожилов / Ведомости

Компания «Хорус» акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс «Ривьера», рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки. Покупатель, по их словам, – фонд KLS Eurasia Venture Fund. Новый гендиректор фирмы «Ривьера» (комплекс на ее балансе) Дмитрий Асадов и представитель Гордеева подтвердили закрытие сделки.

«Ривьера» площадью 298 000 кв. м расположена на бывшей территории ЗиЛа на Автозаводской улице. Строительство комплекса, тогда под вывеской River Mall, началось до кризиса 2008 г. Девелопером выступала фирма, которую связывали с топ-менеджерами Банка Москвы; она успела почти полностью возвести объект. Но в 2011 г. ВТБ получил контроль над Банком Москвы, а вместе с ним и River Mall, проект на несколько лет заморозили. Спустя три года Банк Москвы продал комплекс структуре Гордеева. Стоимость сделки оценивалась в $300–350 млн, еще около $180 млн требовалось вложить в достройку.