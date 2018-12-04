Продажи жилья девелоперам в этом году обеспечил покупательский страх роста цен

Но в дальнейшем спрос может не справиться с заявленным девелоперами объемом предложения

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В октябре в столичных новостройках было заключено 8300 ДДУ на покупку квартир и 2200 ДДУ, предметом которых были нежилые помещения Евгений Егоров / Ведомости

В этом году хорошие продажи обеспечивают страхи покупателей: ставки по ипотеке уже поднимаются, рост цен на жилье обещан в большинстве прогнозов, как и дефицит из-за ухода части застройщиков с рынка.

Застройщики рассчитывают, что 2019-й будет не хуже. Но экономисты бьют тревогу: реальные доходы россиян как минимум не увеличатся. Даже по прогнозу Минэкономразвития зарплаты вырастут менее чем на 1%, а годовая инфляция превысит 4%. Подорожают многие товары и услуги, бензин и коммунальные платежи, увеличатся налоги и сборы. Набрать денег на покупку жилья даже в ипотеку будет все сложнее.

На годы вперед

В первом полугодии 2018 г. в Москве (с учетом новой) было выдано разрешений на строительство около 17,7 млн кв. м жилья. Для сравнения: за аналогичный период 2017 г. разрешений выдали на 4 млн кв. м. «Согласно проектным декларациям, опубликованным на сайтах застройщиков, общий инвестиционный объем жилищного строительства в 2019 г. составит 7,5 млн кв. м, из них 5,3 млн – жилая, продаваемая площадь», – сказал на XII Московском форуме лидеров рынка недвижимости в октябре Константин Тимофеев, председатель Москомстройинвеста.

В отличие от квадратных метров в разрешениях реальные объемы построенного отличаются от ввода прошлого года чуть меньше. По данным департамента градостроительной политики города Москвы, за три квартала 2018 г. в столице введено 1,8 млн кв. м жилья (1,6 млн – за счет инвесторов), за аналогичный период 2017 г. – 1,4 млн (1,3 млн – за счет инвесторов). Рост – более 28%.

По подсчетам «Метриума», на сегодняшний день в старых границах Москвы в продаже около 3,115 млн кв. м квартир и апартаментов. В «Бест-новострое» сообщили, что за III квартал 2018 г. на рынок вышло 18 новых проектов массового жилья, всего 159 000 кв. м, или 2813 квартир. Более 70 корпусов в новостройках комфорт- и бизнес-классов в границах старой Москвы введут в эксплуатацию до конца 2018 г., ожидают в Est-a-Tet.