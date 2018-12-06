Почему крупный бизнес не верит в рынок арендного жилья в России

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Молодые хотят жить здесь и сейчас, желательно ближе к тем местам, где работают, учатся, проводят досуг Евгений Разумный / Ведомости

Усилия государства по выводу из тени бизнеса на сдаче квартир и созданию рынка цивилизованного арендного жилья пока к заметным результатам не привели, крупный бизнес к перспективам сегмента относится скептически. Определенные надежды девелоперам внушает смена поколений потребителей.

Современные мегаполисы притягивают мобильных и активных людей. Они приезжают – учиться или работать – надолго или на время, а кто-то еще не определился, на сколько, потому спрос на временное жилье всегда есть, говорит сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро. В Москве в подавляющем большинстве случаев квартиры сдают частники.

Предложение распределено по городу равномерно, но около 70% съемных квартир относятся к эконом-классу, говорят в компании «Миэль-аренда». По данным «Инком-недвижимости», больше всего недорогого жилья в районах Солнцево, Молжаниновский, Ярославский, Бескудниковский, Бирюлево Западное. Среди тех, кто снимает самое дешевое жилье, по данным компании, студентов всего 5%. 60% тех, кто ищет самое бюджетное предложение, – это приехавшие на заработки или делать карьеру (30%). Есть также 5% москвичей, которые сдают свои квартиры и снимают подешевле.

Здесь и сейчас

Россияне воспринимают аренду жилья как временную меру. «Потеряв возможность оплачивать съемную квартиру, скажем, из-за болезни или выйдя на пенсию, человек имеет все шансы оказаться на улице», – объясняет гендиректор Tekta Group Роман Сычев. Снимают квартиры еще «не осевшие» люди, для которых покупка в ипотеку может быть рискованной. К примеру, одинокий начинающий специалист в первые годы построения карьеры может сменить как саму профессию или сферу деятельности, так и место жительства (и даже страну), в таком случае ипотечное жилье превращается в бремя, рассуждает Сычев. Логичнее арендовать в центральных районах или рядом с транспортными узлами, т. е. ближе к тем местам, где люди работают, учатся, проводят досуг.

Директор направления «девелопмент» NAI Becar Екатерина Тейдер отмечает, что родившиеся в начале 2000-х гг. – поколение Z, которое сейчас становится платежеспособным, – хотят жить здесь и сейчас, получая максимум комфорта. «Находиться в центре событий, получать максимум возможностей и социального общения в месте своего пребывания», – описывает она. И для сокращения расходов на транспорт лучше жить рядом с местом учебы или работы, добавляет прозы жизни Сычев. «Доступное арендное жилье актуально рядом с университетами и для центральных районов города, где расположено много офисов и предприятий: это позволяет снизить маятниковую миграцию, а также планировать стабильные налоговые поступления в бюджет от собственников арендного бизнеса в долгосрочном периоде», – говорит гендиректор IND Architects Амир Идиатулин. «В Москве арендное жилье стоит создавать при развитии заброшенных территорий и на пустырях внутри ТТК, в том числе речь идет о реновации старых офисных зданий, вблизи ТПУ или рядом с природными ландшафтами – для семейных людей или любителей здорового образа жизни», – считает вице-президент Союза московских архитекторов, член правления Союза архитекторов России, основатель школы городского планирования «Яуза» Илья Заливухин.