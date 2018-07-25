Крупнейший застройщик жилья в России займется арендой недвижимости

Максим Стулов / Ведомости

Группа ПИК запускает сервис по аренде квартир в Москве, следует из ее сообщения. Там сказано, что в течение двух лет она планирует инвестировать в этот проект до 500 млн руб. Управлять «ПИК-арендой» будут выходцы из российского подразделения Uber.

ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. Ее земельный банк на конец 2017 г. – 11,5 млн кв. м, стоимость портфеля – 225 млрд руб. Основной акционер группы Сергей Гордеев.

По словам руководителя «ПИК-аренды» Ильи Дроздова, идея о создании сервиса возникла, когда сотрудники компании сами столкнулись с проблемами во время поиска жилья. Среди таких проблем он называет необходимость тратить время на просмотры, неполную информацию о квартирах и т. д. Проект же позволяет осуществлять круглосуточный показ квартир, что уменьшает время ее экспозиции. Учитывая то, что в развитых странах доля арендного жилья достигает 70-80% от всех сделок на рынке недвижимости, а в Москве этот показатель около 10%, то потенциал у этого сервиса имеется, считает Дроздов. Ниша арендного жилья может быть прозрачнее и должна обрести стандарт качества услуги и отношений между собственником и арендатором, соглашается Гордеев.

По оценке компании, в Москве и ближайшем Подмосковье сейчас находится около 700 000 квартир, чьи собственники могут стать потенциальными клиентами сервиса. Привлекать арендаторов «ПИК-аренда» планирует через популярные сервисы, такие как ЦИАН, «Яндекс.Недвижимость», «Авито» и т. д. Конкурировать с ними сервис не будет, говорит Дроздов. По его словам, в 90% случаев на специализированных сайтах арендатор сталкивается не с владельцами квартир, а с агентствами. Как и они, «ПИК-аренда» будет получать рыночную комиссию за сдачу.

Не считает конкурентом «ПИК-аренду» и директор по продукту ЦИАНа Михаил Васильев. «У ПИКа, как и у других девелоперов, есть клиенты, готовые передать в управление аренду своих инвестиционных квартир. Но чтобы найти для них арендаторов, необходимо инвестировать в создание портала и привлечение аудитории», – говорит он.

ПИК далеко не первый застройщик, которые занялся сдачей квартир в аренду, напоминает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. К примеру, по ее словам, непроданные квартиры сдавала группа «Мортон» (в 2016 г. она стала частью группы ПИК – «Ведомости»). В комплексе «Новые Ватутинки» (девелопер «Инвесттраст») тоже есть возможность взять квартиры в аренду с правом дальнейшего выкупа, говорит Литинецкая. Но во всех этих случаях речь шла о сдаче квартир в своих проектах, тогда как сервис ПИК охватывает весь рынок.

Занимаются арендой и государственные структуры. Так «Дом.РФ» (экс-АИЖК) приобрел несколько корпусов в крупных жилых комплексах («Лайнер» на Ходынском поле, Match Point недалеко от метро «Парк Победы», «Символ» на месте завода «Серп и молот») для сдачи их в аренду.

Успешность нового сервиса зависит в первую очередь от ценовой политики: существующие предложения от коммерческих организаций, а также аренда в апарт-отелях существенно дороже аренды от частных собственников, говорит председатель совета директоров «Бест новострой» Ирина Доброхотова. По ее словам, на данный момент стандартная однокомнатная квартира недалеко от метро обходится арендаторам в сумму от 27 000 до 40 000 руб. Если аренда однокомнатных квартир в московских новостройках будет стоить около 30 000 руб., они будут пользоваться спросом.

Большое преимущество аренды от ПИК – то, что компания дает определенные гарантии владельцам квартир. Например, потенциальные арендаторы будут проверяться специальными службами «на предмет благонадежности», считает Литинецкая. Кроме того, девелопер компенсирует собственникам упущенный доход, если клиенты съедут раньше обозначенного срока.