Недвижимость / Жилая недвижимость

В России появился сервис по управлению арендной квартирой через интернет

Электронная площадка автоматизирует процессы всего цикла сдачи квартиры
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Электронный сервис «Арендатика» создала группа частных инвесторов. Среди них совладелец российско-британского инвестфонда Supremum Capital Илья Беляев, основатель инвестиционной компании Aktivo Артур Устимов, а также экс-руководитель IT-подразделения Дом.рф (ранее АИЖК) Иван Галкин. Это первая в стране площадка, на которой собственники квартир и арендаторы не только могут взаимодействовать напрямую через интернет без услуг посредников, но и проверять друг друга на благонадежность.

Сервис был запущен в мае текущего года и уже обслуживает несколько десятков квартир.

Согласно текущей версии сайта компании, сервис автоматизирует ключевые процессы сдачи-аренды жилья, начиная с первого этапа - размещения объявления. «Арендатика» выступает как агрегатор для размещения объявлений сразу на нескольких крупнейших досках - ЦИАН, Avito и «Яндекс-недвижимость». При этом собственник может анализировать эффективность своих объявлений в личном кабинете.

В ЦИАН и Avito не стали комментировать проект. Руководитель направления «Вторичный рынок недвижимости» ЦИАН Дмитрий Григорьев уточнил, что особенных партнерских отношений с ООО «Арендатика» у ЦИАН нет. «Возможно, компания выгружает к нам XML фид (базу - прим. Ведомости) с объектами на стандартных коммерческих условиях», - сказал Григорьев.

Также на сайте «Арендатики» есть конструктор договоров найма, с помощью которого владелец жилья и наниматель могут согласовывать и подписать (через смс) оптимальный вариант документа в режиме онлайн. Вместе с этим площадка дает возможность проводить ежемесячные платежи за снимаемую квартиру и оплачивать коммунальные услуги. При этом и собственник, и арендатор смогут мониторить учет всех платежей.

Но, пожалуй, самый интригующий раздел сайта - проверка нанимателей и собственников. Компания предоставляет опцию собственникам жилья и его арендаторам проверять друг друга на благонадежность: владелец квартиры может проверить потенциального арендатора на наличие долгов, судимость и иных проблем с законом, а потенциальный арендатор, в свою очередь, может убедиться, что подписывающий договор человек - действительно собственник квартиры. «Сегодня в России вопрос сдачи жилья в аренду сопряжен с рисками - большинство сделок не оформляются официально, квартиры сдаются непонятно кому и непонятно кем. Часто люди, у которых есть свободная жилплощадь, просто боятся ее сдавать. Мы просто помогаем людям снизить риск мошенничества и утраты имущества. Благодаря современным технологиям процессы проверки происходят очень быстро, в режиме онлайн», - поясняет Артур Устимов.

Инвесторы вложили в проект 25 млн руб. По словам Устимова, эти средства пошли прежде всего на IT-составляющую, интеграцию с базами Росреестра и базами органов власти, а также на юридическую экспертизу документооборота для клиентов. «Кроме того, в ближайшее время мы будем дополнять наш сервис разными функциями: к примеру, появился онлайн-чат и интеграция с другими сервисами - по уборке квартир, мелкого ремонта оборудования и по доверительному управлению, на что также будут потрачены средства», - поясняет Устимов.

Расчетный период окупаемости - 1,5-2 года. В компании рассчитывают, что через 5 лет (к 2023 г.) системой будут пользоваться 4 из 10 собственников, сдающих в России жилье в аренду. Потенциальная целевая аудитория в стране, действительно, огромна. Согласно исследованиям ВЦИОМ, из 23 млн россиян, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 8 млн готовы жилье арендовать.

«Создание электронной площадки на рынке аренды - это следующий этап в развитии всего рынка недвижимости в России. Внедрение онлайн-технологий в сферу жилья у нас относительно других стран находится на другом уровне. Особенно это будет актуально для больших городов. Такие проекты есть за рубежом, и они хорошо работают и быстро растут», - комментирует Василий Воропаев, основатель сервиса Rubrain.com, отмечая, что объем инвестиций «является стандартным для подобного рода проектов».

В свою очередь Устинов не скрывает, что проект основан на зарубежном опыте. «Мы смотрели, как это работает в США, Европе, Китае. К примеру, в Великобритании работают десятки онлайн-сервисов по управлению арендой жилья, оборот которых превышает $1 млн» , - говорит Устинов.

«В России созрели все предпосылки к созданию электронной площадки для арендного жилья. Уже сейчас огромное число россиян пользуются зарубежными сервисами для краткосрочной аренды (скажем, Airbnb), в том числе и внутри страны. Однако для долгосрочной аренды полных аналогов планируемого сервиса (с онлайн платежами и оформлением договоров) в России нет», - комментирует управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая, отмечая, что основная проблема рынка аренды в России – его фактически полулегальное положение. «Во многом оно вызвано неудобством оформления отношений между арендодателем и собственником. При этом залоги, комиссии на теневом рынке никак не регламентируются и достигают неоправданно высоких долей от арендных платежей, что толкает арендаторов на еще более рискованные пути поиска и сдачи жилья (через соцсети, к примеру). Перевод отношений арендаторов и арендодателей в «цифру», безусловно, упростит процесс и поможет сделать прозрачными большое число сделок», - говорит эксперт. По оценке Литинецкой, сегодня на рынке не больше 10% арендных соглашений оформляются официально. «Проведение оплаты через интернет также поможет вывести из тени доходы арендаторов», - заключает она.

Василий Воропаев добавляет, что на этапе реализации проекта «команде проекта придется столкнуться с традиционным менталитетом российских пользователей и приложить значительные усилия для формирования онлайн-культуры и модели использования диджитал инструментов в недвижимости».

Комментарии  ()
Грустный
15:14 09.06.2018
Срочно закапайте их в огроде, только распилите вначале, за вами следят патриоты и вертибед уже вылетел
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