Количество легально сдаваемых в Москве квартир увеличилось почти на 70% за 5 лет

Наиболее востребованы и больше всего предлагаются в аренду 1-2 комнатные квартиры стоимостью от 25 000 до 40 000 руб., указывает Жукова Денис Абрамов / Ведомости

Число горожан, сдающих свою квартиру легально, увеличилось с 2012 г. на 68%, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов. По итогам 9 месяцев 2017 г. легально в аренду сдаются 27 329 квартир, это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, указывает он. Владельцы этих квартир отчитываются с помощью налоговой декларации или купили патент на сдачу жилья в аренду. Налоги платят владельцы 25 418 квартир, остальные купили патенты.

В 2016 г. сумма заявленного к уплате налога составила 1,116 млрд руб. За 9 месяцев 2017 г. показатель уже превысил на 15% итоги всего прошлого года — 1,28 млрд руб., уточняет Ефимов. Тем не менее, главная цель – не пополнение бюджета, а легализация рынка аренды жилья и наведение порядка в жилом секторе, уточняет он.

Сегодня есть три способа легальной сдачи квартиры в аренду: уплата НДФЛ как физическое лицо (13%) и в качестве индивидуального предпринимателя (6% плюс страховые взносы), или приобретение патента. Стоимость патента на сдачу жилых помещений в аренду зависит от места нахождения недвижимости и ее площади, и составляет 6% от потенциально возможного к получению дохода, объясняет представитель департамента экономической политики и развития. В качестве дохода берется рыночная цена аренды квартир в разных округах Москвы. Так при сдаче квартиры до 50 кв.м в Центральном адинистративном округе (ЦАО) стоимость патента в месяц составит 2250 рублей, аналогичная квартира в Северо-восточном административном округе (СВАО) – 1500 руб& в месяц. Стоимость патента в отношении квартир от 50 до 75 кв.м в ЦАО – 4500 руб& в месяц, СВАО – 3000 руб.

Легализацией рынка аренды правительство Москвы занимается вместе с правоохранительными и налоговыми органами уже больше пяти лет. Городские власти планируют работать вместе с участковыми, управляющими компаниями и ТСЖ, чтобы собирать соответствующую информацию о сдаваемых в аренду квартирах и передавать ее в налоговую, сообщал тогда представитель мэрии. Доказать факт сдачи в аренду квартиры достаточно трудно, зачастую для этих целей привлекается участковый, говорит юрист КА «Юков и партнёры» Маргарита Захарова. Ранее экс-руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников сообщал, что в аренду в Москве может сдаваться порядка 100 000 квартир.

Оценить объем рынка аренды почти нереально - даже такие крупные агрегаторы объектов, как «Циан», «Авито», «Яндекс-Недвижимость» не отражают всей картины, говорит директор компании «Миэль-Аренда» Мария Жукова. Однако, судя по росту количество вопросов, консультаций клиентов компании о налогообложении, патентам и т.д., процент собственников, уплачивающих налог от сдачи своей недвижимости внаем растет, указывает она.

Организованный рынок аренды замдиректора департамента аренды квартир «Инком-недвижимости» Оксана Полякова оценивает в 32 000 квартир и 3 500 комнат. Это квартиры, сдачу которых можно отследить по базам данных (без частных объявлений), но не всегда с этих квартир платятся налоги. Всего же в в Москве, по данным «Инком», 4,5 млн квартир.

На рынке аренды Москвы на квартиры эконом-класса приходится около 80-83% как спроса, так и предложения. При этом наиболее востребованы и больше всего предлагаются в аренду 1-2 комнатные квартиры стоимостью от 25 000 до 40 000 руб., указывает Жукова. По данным «Инком-Недвижимости», за четыре года усредненные ставки найма в эконом-классе снизились: 1-комнатных квартир - на 3,5% (29 850 руб), 2-комнатных — на 13% (37 000 руб.), 3-комнатных — на 20% (45 677 руб).