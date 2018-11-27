«Дом.РФ» купил жилой корпус у компании, созданной Аркадием Ротенбергом
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Госкомпания «Дом.РФ» (бывшее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) стала владельцем корпуса в строящемся на ул. Берзарина жилом комплексе «Октябрьское Поле». Об этом «Ведомостям» рассказали два топ-менеджера риэлторских компаний, работавших с объектом. В ноябре 2018 г. «Дом.РФ управление активами» купила в «Октябрьском Поле» 147 квартир общей площадью 7800 кв. м, подтвердил представитель госкомпании.
Девелопер жилого комплекса – «РГ-девелопмент», созданный в 2013 г. Аркадием Ротенбергом. Его конечные бенефициары сейчас не раскрываются: основной собственник компании – закрытый ПИФ «Лонтано». Ротенберга и его представителей среди акционеров девелопера нет, уверяли ранее представители «РГ-девелопмента» и бизнесмена. Во вторник запрос в «РГ-девелопмент» остался без ответа.
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