Правила продажи квартир в новостройках ужесточат еще сильнее

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Российский рынок жилья переживает очередной кризис Максим Стулов / Ведомости

Депутаты Госдумы во вторник, 18 декабря, приняли во втором чтении новые поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья. В частности, они предполагают изменение принципов расчетов. Так, изменения в закон, принятые летом этого года, обязали застройщиков с 1 июля 2019 г. продавать квартиры через эскроу-счета исключительно в проектах, разрешения на строительство которых получены позже 1 июля 2018 г. Доступ к таким счетам застройщик получает только после завершения проекта. Нынешние поправки предполагают, что эта норма распространится на все новостройки. Поправки внесены правительством России. Представитель Минстроя в этой части документ не комментирует.

Неожиданность для строителей

«Для нас поправки в этой части стали полной неожиданностью», – признает коммерческий директор ФСК «Лидер» Ольга Тумайкина. По ее словам, компания готовилась работать по такой схеме лишь с новыми объектами, а теперь вынуждена в сжатые сроки перестраиваться. Весь 2018 год девелоперы корректировали бизнес-модели под те изменения, которые должны вступить в силу летом следующего года, говорит гендиректор «Дон-строй инвеста» Алена Дерябина, принятие столь критичных поправок заставляет участников проходить весь процесс по второму кругу. Акционер Capital Group Павел Тё ранее рассказывал, что девелоперы пытались участвовать в обсуждении поправок, но не были услышаны. В итоге в 2018 г. Capital Group, по его признанию, не приобрела ни одной площадки из-за отсутствия понятных правил игры.

Не ясен и сам механизм перевода на эскроу-счета тех проектов, разрешения на строительство которых уже получены и продажи в которых стартовали, – смогут ли банки в такой короткий срок аккредитовать такое большое количество проектов в стадии реализации, указывает директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет. По его данным, сегодня рассмотрение заявки на проектное финансирование достигает до трех месяцев. Все идет к тому, что такое понятие, как девелопмент, исчезнет в сегодняшнем его понимании, считает президент ГК «Основа» Александр Ручьев: «Частных девелоперов почти не останется – основным игроком на рынке станет государство в лице госструктур вроде «Дом.РФ» и Фонд реновации, они и будут строить типовое стандартное жилье, а также достраивать за теми, кто уйдет с рынка в результате нововведений».