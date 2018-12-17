Фонд дольщиков может пополниться за счет страховщиков
Власти могут изъять у них многомиллиардные премии и резервы, полученные от застройщиков
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Премии и резервы страховщиков, которые они получили за страхование ответственности застройщиков перед дольщиками, могут быть переданы в Фонд защиты прав дольщиков
Евгений Егоров / Ведомости
Премии и резервы страховщиков, которые они получили за страхование ответственности застройщиков перед дольщиками, могут быть переданы в Фонд защиты прав дольщиков. Такая норма есть в законопроекте, который сейчас готовится с учетом позиции Минстроя и ЦБ, рассказал в интервью «РИА Недвижимость» председатель профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
«Мы должны добиться, чтобы страховые компании закончили свою работу на этом рынке, передав все портфели Фонду защиты прав дольщиков. Чем быстрее это произойдёт, тем лучше. Надеюсь, что такие нормы смогут заработать к 1 марта следующего года», – сказал Николаев.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}