Финансы / Страхование

Фонд дольщиков может пополниться за счет страховщиков

Власти могут изъять у них многомиллиардные премии и резервы, полученные от застройщиков
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Премии и резервы страховщиков, которые они получили за страхование ответственности застройщиков перед дольщиками, могут быть переданы в Фонд защиты прав дольщиков. Такая норма есть в законопроекте, который сейчас готовится с учетом позиции Минстроя и ЦБ, рассказал в интервью «РИА Недвижимость» председатель профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Мы должны добиться, чтобы страховые компании закончили свою работу на этом рынке, передав все портфели Фонду защиты прав дольщиков. Чем быстрее это произойдёт, тем лучше. Надеюсь, что такие нормы смогут заработать к 1 марта следующего года», – сказал Николаев.

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