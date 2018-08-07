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Недвижимость
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Фонд защиты дольщиков показал убытки за 2017 год

Ведомости
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Фонд защиты прав дольщиков, который создан для достройки объектов за компаниями-банкротами, продемонстрировал убытки в 2017 г. Согласно отчетности компании по МСФО, опубликованной на ее официальном сайте, чистый убыток за период с 15 декабря 2016 г. по 31 декабря 2017 г. составил 493 млн руб. Это почти в 6 раз больше суммы, перечисленной застройщиками в фонд за 2017 г. По данным отчетности, с фондом в прошлом году начали работать 377 застройщиков из 68 регионов России, которые перечислили в компенсационный фонд совокупно 84,6 млн руб. А оценочная величина обязательств перед дольщиками составила 551,7 млн руб.

В отчетности фонда также сообщается, что текущие поступления в фонд не покрывают риски дольщиков.

Фонд дольщиков создан как механизм страхования долевого строительства при банкротстве девелоперов. С осени 2017 г. застройщики обязаны перечислять в него 1,2% стоимости каждого договора участия в долевом строительстве (ДДУ).

Ранее «Ведомости» сообщали, что отчисления застройщиков для защиты покупателей квартир увеличат в 5 раз. Соответствующие поправки в долевое законодательство подготовил Минстрой. Согласно изменениям размер обязательных взносов застройщиков в Фонд дольщиков вырастет до 3% с октября и 6% с января 2019 г.

После банкротства подмосковного девелопера Urban Group, имеющего обязательства более чем перед 19 000 дольщиков, было решено достраивать дома застройщика за счет средств фонда, федеральных средств и бюджета Московской области.

По данным фонда, к середине июля он собрал 1,8 млрд руб. взносов застройщиков. Согласно дорожной карте, утвержденной правительством РФ, правительство Подмосковья и Фонд дольщиков заключат соглашение о предоставлении из бюджета области в фонд 3 млрд руб. Также руководитель фонда Александр Плутник говорил о выделении 3 млрд руб. из резервного фонда правительства России.

При этом стоимость достройки объектов Urban Group, по оценке вице-премьера РФ Виталия Мутко, составляет около 60 млрд руб.

Политика
Новости

Трамп пообещал партнерам Ирана запрет на бизнес с США

Ведомости
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После возобновления санкций против Ирана бизнес должен будет выбрать между этой страной и США, написал американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

США 7 августа восстановили санкции против Ирана. Это самые суровые из когда-либо объявленных санкции, а в ноябре они будут дополнительно усилены, отметил Трамп.

«Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США», – подчеркнул американский президент. Он отметил, что просит «о мире на земле – не меньше!»

В июле 2015 г. в период президентства Барака Обамы США приостановили санкции против Ирана после подписания совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, его участниками стали США, Россия, КНР, Великобритания и Франция) по иранской ядерной программе. Трамп заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и в мае 2018 г. объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций.

Во вторник вступил в силу первый пакет санкций, которые коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами. Вторая волна ограничений против иранской энергетики, финансов и ряда других стратегических отраслей будет введена 4 ноября.

Решение США поприветствовал Израиль. А Европейский союз выразил глубокое сожаление в связи с восстановлением санкций и подчеркнул решимость защищать интересы европейских компаний в Иране.

Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США с 7 августа вступает в силу обновленный «блокирующий статут» (Blocking Statute). Он запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные санкции США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе.

Первое мировое турне Дональда Трампа

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Технологии
Новости

В Белоруссии задержаны три журналистки по делу о незаконном доступе к информации

Ведомости
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Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации на основании заявления государственного информагентства «БелТА», сообщает ведомство.

По делу задержаны главный редактор новостного портала Тut.by Марина Золотова и редактор издания Анна Калтыгина, а также корреспондент агентства «БелаПАН» Татьяна Коровенкова.

«БелТА» обратилось в правоохранительные органы с заявлением о сбоях при доступе к платной подписке услуг. В ходе проверки сотрудники МВД выявили, что на протяжении 2017–2018 гг. без ведома «БелТА» «совершено более 15 000 несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия».

В результате неправомерного доступа к платным материалам «БелТА» госагентству причинен существенный вред, связанный в том числе с подрывом деловой репутации, пришли к выводу правоохранители.

Как сообщает Тut.by, в офисе редакции идут обыски и изымаются документы, несколько сотрудников портала вызваны на допрос к следователям. По информации портала, помимо названных СК журналисток также задержаны редактор раздела «Общество» Ульяна Бобоед и, возможно, еще несколько человек. Обыски также проходят в офисе «БелаПАН», сотрудников не пускают на рабочие места, рассказали Tut.by представители издания.

 

Политика
Новости

Минкомсвязи оценило расходы на программу «Цифровая экономика» в 3,5 трлн рублей

Ведомости
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Бюджет национальной программы «Цифровая экономика», рассчитанной до 2024 г., может превысить 3,5 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий проект документа, копия которого оказалась в распоряжении журналистов.

Издание отмечает, что Минкомсвязи, отвечающее за реализацию программы, должно внести ее в правительство 15 августа. Затраты федерального бюджета на эту программу РБК не приводит.

По словам одного из разработчиков программы, бюджет был готов в июне. В то же время он может быть скорректирован к моменту внесения в правительство. В связи с этим сумма в 3,5 трлн руб. может как вырасти, так и сократиться.

Сейчас программа предполагает работу по пяти направлениям, отмечает издание. В ней может появиться восемь новых федеральных проектов: «Цифровое здравоохранение», «Цифровая промышленность», «Цифровое сельское хозяйство», «Цифровое строительство», «Цифровой город», «Цифровой транспорт и логистика», «Цифровая энергетика», «Цифровое образование». Бюджет этих проектов согласно документу составит около 1,1 трлн руб.

Проект документа предусматривает рост затрат на уже имеющиеся проекты. Так, цена реализации проекта «Информационная инфраструктура» вырастет почти вдвое по сравнению с планируемыми 436,6 млрд руб. и составит 993 млрд руб. Из них около 700 млрд могут привлечь из федерального бюджета.

Программа, рассчитанная на срок до 2024 г., была утверждена летом 2017 г. В мае этого года президент Владимир Путин поручил правительству скорректировать ее, чтобы придать статус национальной. Итоговый проект национальной программы кабинет министров представит до 1 октября для рассмотрения Советом при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«День передовых технологий правоохранительных органов – 2018». Фоторепортаж

Недвижимость
Новости

Власти назвали число заявлений от москвичей о покупке дополнительного жилья по реновации

Ведомости
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Власти Москвы с начала года получили 63 заявления о покупке дополнительной жилой площади в рамках программы реновации. Об этом говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы.

«В отношении 55 получены положительные решения, по остальным ведется проверка полноты документации и ее актуальности», – сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

Левкин уточнил, что речь идет о 12 новых домах, куда происходит переселение первых участников программы: на улицах 5-я Парковая, Гжатская, Красных Зорь, Полярная, Дежнева, Летчика Бабушкина, Изюмская и проспекте Вернадского.

Лидером по числу одобренных заявлений является 5-я Парковая, где фонд принял положительные решения в отношении 17 обращений от жителей домов, переезжающих с улицы Константина Федина.

Московская программа реновации утверждена в 2017 г., она предусматривает снос свыше 5000 домов (в основном хрущевок), в которых проживает около 1 млн человек, и строительство вместо них к 2032 г. не менее 30 млн кв. м жилья за счет города.

Бизнес
Новости

Мантуров пригрозил заправкам штрафом в 1% от выручки за недолив бензина

Ведомости
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пообещал ужесточить ответственность автозаправочных станций (АЗС) за недолив топлива. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

«Сейчас подготовлен законопроект об ужесточении административной ответственности и за такие нарушения. Если его примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 000 руб. А за повторное нарушение – уже 3%, но не менее 2 млн руб.», – уточнил Мантуров.

Министр подчеркнул, что лишь в Центральном федеральном округе из общего числа претензий к АЗС жалобы на недолив составили в 2016 г. 21,6%, а в 2017 г. – уже 46,2%. Он напомнил, что с 29 января за нарушения на заправках, в том числе касающиеся качества топлива, штрафы взимаются в зависимости от выручки, полученной от его реализации.

Ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) сообщила, что более 76% заправочных станций в стране обманывают водителей. В среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина. Максимальный недолив (до 19%) был зафиксирован в регионах.

Всего с начала года Росстандарт оштрафовал около 50 автозаправок суммарно на 28 млн руб. за низкое качество топлива. Самым крупным (6 млн руб.) стал штраф, наложенный на три заправки Shell.

На что россияне готовы брать микрозаймы

Политика
Новости

Мадуро заявил о наличии доказательств причастности Колумбии к покушению на него

Ведомости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что власти страны располагают доказательствами причастности к покушению на него президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

«Это ясно, и есть достаточно доказательств участия уходящего [колумбийского] правительства Хуана Мануэля Сантоса», – цитирует Мадуро CNN. Во вторник заканчивается срок Сантоса на посту президента Колумбии.

По данным Мадуро, для покушения на его жизнь «колумбийцы обучили ассасинов» в городе Чинакота неподалеку от границы с Венесуэлой.

Покушение на Мадуро произошло 5 августа в Каракасе во время торжественной церемонии празднования 81-летия создания национальной боливарианской гвардии. Неизвестные устроили несколько взрывов с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Семеро военных получили ранения, президент не пострадал. Через некоторое время после покушения Мадуро выступил с обращением к нации, в котором обвинил в причастности к атаке венесуэльскую оппозицию и президента Колумбии.

Власти Колумбии назвали слова Мадуро абсурдными. МИД страны отметил, что «для венесуэльского лидера уже стало нормой обвинять Колумбию в любых ситуациях». При этом ответственность за покушение взяла на себя венесуэльская подпольная группировка «Фланелевые солдаты».

Сторонники Мадуро взяли штурмом парламент Венесуэлы

Стиль жизни
Новости

Правительство включило мельдоний в список запрещенных спортивных препаратов

Ведомости
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Российский список препаратов, запрещенных для использования в спорте, приведен в соответствие со стандартами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте кабинета министров.

В обновленный перечень включены мельдоний, андростерон, гормоны роста, гонадотропин, тимозин, триметазидин и другие препараты.

Сам список был утвержден в марте 2017 г., изначально мельдония в нем не было. ВАДА ежегодно устанавливает международный перечень субстанций и методов, запрещенных для использования в спорте. С 2016 г. агентство внесло мельдоний в этот список.

Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро 2016 г. специалисты ВАДА обнаружили мельдоний в 49 допинг-пробах спортсменов из России. После этого российские легкоатлеты не были допущены на Олимпиаду. Позже мельдоний обнаруживали в крови других российских спортсменов. Из-за положительного допинг-теста на мельдоний бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Крушельницкий был лишен награды.

В России введена уголовная ответственность за склонение спортсмена тренером и специалистами по спортивной медицине к использованию запрещенных препаратов.

Как российские спортсмены попались на мельдонии

Технологии
Новости

Число троянов-взломщиков банковских приложений выросло втрое

Ведомости
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Во II квартале текущего года число вирусов для банковских приложений мобильных устройств увеличилось в три раза по сравнению с I кварталом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

В докладе компании поясняется, что такие трояны скачиваются на смартфон, заменяя легальное приложение банка, такси или социальной сети, получают логин и пароль к мобильному банку и воруют деньги. Похищение средств, по данным компании, может происходить и посредством SMS-сервисов.

При этом наиболее уязвимы к таким вирусам мобильные устройства с операционной системой Android, рассказал газете руководитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин. Ущерб от них в России за прошлый год увеличился на 136% и перекрыл ущерб от троянов для персональных компьютеров на 30%.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что часто банки мотивируют клиентов пользоваться мобильными приложениями, не всегда соответствующими требованиям безопасности. В таком случае за взлом банковского приложения трояном формально отвечает пользователь. При хищении средств клиента после заражения вирусом взыскать похищенное с банка крайне сложно, поясняют юристы.

10 главных кибератак в истории человечества

Бизнес
Новости

Счетная палата заявила о неэффективности господдержки малого и среднего бизнеса

Ведомости
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Анализ мер господдержки малого и среднего предпринимательства, проведенный аудиторами Счетной палаты, выявил неэффективность действующей практики. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст аудиторского заключения.

С 2014 по 2017 г. на развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального бюджета было выделено 120,5 млрд руб. При этом целевые ориентиры по одному из главных показателей программы – количеству вновь созданных рабочих мест в секторе МСП» – снизились в четыре раза. Если в 2014 г. они составляли 108 000, то в 2017 г. – лишь 25 000. «Ежегодное снижение этого показателя <...> свидетельствует о том, что реализация госпрограммы не оказывает существенного влияния на обеспечение занятости в сфере МСП», – указывает аудитор Андрей Перчян.

Также ревизоры указывают на отсутствие взаимосвязи между установкой плановых значений и объемом выделяемых субсидий. Так, в Адыгее, планирующей создать 73 рабочих места, выделяется более 209 млн руб., а в Ямало-Ненецком АО – менее 9 млн руб. на создание 81 рабочего места.

Субсидии распределялись по регионам неравномерно, говорится в заключении. В 2014–2016 гг. более 20% федеральных средств, предусмотренных на господдержку, были направлены лишь в 5 из 85 регионов, а в 2017 г. около 40% субсидий пришлось на 11 регионов, которые получили более 200 млн руб.

Не выполненной оказалась и поставленная президентом задача – довести численность работников в малом и индивидуальном предпринимательстве к 2018 г. до 20 млн человек. «Число хозяйствующих субъектов МСП в 2015–2017 гг. выросло с 4,5 млн до 6 млн, вместе с тем число занятых в малом и среднем предпринимательстве в целом на 1 июля 2018 г. составляет 19,2 млн человек», – сказано в заключении. В новом указе прописано, что к 2024 г. в этой сфере должно быть занято до 25 млн человек.

Не удалось достичь и одной из главных целей Национальной гарантийной системы по увеличению долгосрочного кредитования представителей сектора. Доля кредитов, обеспеченных ее гарантиями, варьируется в пределах от 1,5% на 1 января 2016 г. до 4,8% на 1 января 2018 г. При этом объем кредитов уменьшился.

Бизнес
Новости

Правительство выделило аграриям 5 млрд рублей субсидий на топливо

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 5 млрд руб. субсидий на компенсацию затрат аграриям из-за роста цен на топливо. Документ от 4 августа сегодня опубликован на сайте правительства.

Средства выделяются из резервного фонда правительства 79 регионам на приобретение не менее 90 000 т дизельного топлива для агротехнологических работ. Средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.

Из 79 регионов больше всех на закупку топлива получит Оренбургская область – 237,8 млн руб., меньше – Севастополь: 92,5 млн руб. Ответственным за заключение соглашений с региональными властями о предоставлении субсидий с предусмотренными значениями целевого показателя эффективности назначен Минсельхоз.

Бизнес
Новости

Стали известны возможные сроки прекращения железнодорожного сообщения России и Украины

Ведомости
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Сроки прекращения пассажирских железнодорожных перевозок между Украиной и Россией окончательно не определены, но ожидать этого стоит в конце 2018 – начале 2019 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на своих собеседников.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вновь заявил, что Киев «рассматривает вариант» прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом же он говорил и в конце прошлого года, тогда об окончательном решении планировалось сообщить в 2018 г. В конце мая Омелян обещал прекратить сообщение с 1 июля.

Собеседник издания, близкий к украинскому министерству, пояснил, что пассажиропоток, составляющий около 2 млн человек в год, перейдет на авиа- и автотранспорт. В выигрыше окажется белорусская авиакомпания «Белавиа» и частные автоперевозчики.

Сейчас с российской стороны через территорию Украины осуществляется лишь транзит по маршруту Москва – Киев – Кишинев. Также Москву и Киев связывают четыре поезда железных дорог Украины «Укрзализныця» (УЗ) и два – железных дорог Молдавии (ЧФМ). Пассажирские перевозки УЗ для Украины убыточны. По данным компании, доход от них меньше себестоимости в 3,3 раза. Но российское направление приносит прибыль – около $10 млн, поскольку перевозки осуществляются по международным тарифам.

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