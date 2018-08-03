Дом.рф сообщил о запуске программы рефинансирования ипотеки для дольщиков Urban Group

Девелопер приостановил продажи недвижимости в своих жилых комплексах Urban Group

Компания «Дом.рф» и банк «Российский капитал» (100% акций принадлежит «Дом.рф») с 6 августа запускают программу рефинансирования ипотечных кредитов для дольщиков Urban Group. Об этом говорится в сообщении Дом.рф.

Ставки по программе начинаются от 8,75% годовых и зависят от соотношения суммы кредита к стоимости предмета залога. Сумма кредита составляет от 500 000 руб. до 20 млн руб. – до 85% от стоимости предмета залога. Срок кредита от трех до 30 лет.

Напомним, что, по данным аналитического центра «Русипотеки», за январь – май 2018 г. средняя ставка предложения как на первичном, так и на вторичном рынке сократилась на 0,43 п. п. и к июню достигла 9,76 и 9,67% годовых соответственно.

В Дом.рф пояснили, что действие программы рефинансирования ипотеки распространяется на все шесть проблемных ЖК застройщика – «Солнечную систему», «Видный город», «Опалиху О3», «Митино О2», «Лайково» и «Лесобережный».

Помимо этого, дольщики, в семьях которых в этом году родился второй (или последующий) ребенок, смогут взять ипотеку по еще более низкой ставке. «Заемщикам, у которых после 1 января 2018 г. родился второй и (или) последующий ребенок, будет доступна программа рефинансирования "Семейная ипотека" по льготной ставке от 6% годовых», – говорится в сообщении.

По условиям «Семейной ипотеки» сумма кредита составляет от 500 000 руб. до 12 млн руб. – до 80% от стоимости предмета залога. Срок кредита от трех до 30 лет.

Ранее о подготовке программы рефинансирования ипотечных кредитов рассказывал руководитель Дом.рф Александр Плутник. По его словам, многие дольщики Urban Group брали ипотечные кредиты по ставке 12% и выше. Он отмечал, что ситуация у всех дольщиков разная и решение по каждому договору долевого участия будет приниматься отдельно.

Участвовать в программе рефинансирования ипотеки смогут только те дольщики, которые были включены в реестр требований жилых помещений Urban Group. Согласно материалам Дом.рф, подготовленным ко встрече с дольщиками Urban Group (состоялась 23 июля), только 10% дольщиков компании (1612) к моменту встречи подали документы для включения в реестр требований о передаче жилья. Всего по квартирам во всех проектах Urban Group заключено 19 469 ДДУ.

Urban Group остановил продажи жилья в своих проектах в конце мая. Объекты Urban Group было решено достроить за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств.

В начале июля Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год в отношении пяти компаний – застройщиков группы. Это ООО «Экоквартал» (осуществляет строительство ЖК «Митино О2»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), АО «Континент проект» (ЖК «Солнечная система»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково»).