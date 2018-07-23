Ипотечные кредиты дольщиков Urban Group могут быть рефинансированы
Компания «Дом.рф» разрабатывает программу рефинансирования ипотечных кредитов дольщикам подмосковного застройщика Urban Group, заявил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Александр Плутник.
По словам Плутника, многие дольщики брали ипотечные кредиты по ставке 12% и выше. «Платежи могут быть снижены до сегодняшней рыночной ставки в 9,5%», – сказал Плутник, отметив, что ситуация у всех дольщиков разная и решение по каждому договору долевого участия будет приниматься отдельно.
В конце мая девелопер приостановил продажи недвижимости в своих жилых комплексах. В ходе консультаций при участии Минстроя, Фонда защиты прав дольщиков и правительства Московской области было решено, что жилые объекты будут достроены силами фонда, а достройка соцобъектов профинансируется из областного бюджета.