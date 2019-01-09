ФСК «Лидер» построит микрорайон на 600 000 квадратных метров на юге Подмосковья
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ФСК «Лидер» начинает строительство нового крупного жилого района: компания намерена возвести в 3 км от МКАД по Варшавскому шоссе комплекс «Южная Битца», рассказали два брокера, работающих в Московской области. Общая площадь комплекса составит 595 000 кв. м, из которых 560 000 кв. м – жилье, уточнил представитель девелопера, инвестиции в строительство – 51 млрд руб. По его словам, уже началось строительство первой очереди проекта площадью 87 000 кв. м. Генподрядчик – входящий в ФСК «Лидер» Домостроительный комбинат – 1 (ДСК-1), который также отвечает за продажи квартир здесь, добавил представитель девелопера и подтверждают данные на официальном сайте комбината. Сдать «Южную Битцу» девелопер планирует в 2028 г.
ФСК «Лидер» специализируется на строительстве жилья в Московском регионе. Общий портфель компании, по ее данным, составляет 6,2 млн кв. м. Среди проектов жилые кварталы «Сколковский» в Одинцове, «Римский» в Ленинском районе Подмосковья, жилой комплекс «Рихард» на ул. Зорге в Москве и др. Владелец ФСК «Лидер» – Владимир Воронин, сын бывшего крупного чиновника стройкомплекса Москвы Александра Воронина. ДСК-1 – старейший домостроительный комбинат в Москве, в состав ФСК «Лидер» входит с 2016 г.
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