Недвижимость / Жилая недвижимость

Итоги-2018. Долевое строительство закончилось

Через полгода застройщики не смогут привлекать деньги дольщиков
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1 июля 2019 г. вступят в силу новые поправки в закон о долевом строительстве жилья. Самым существенным стало обязательство для застройщиков продавать все новостройки через счета эскроу. Ранее планировалось, что через эти счета будут продаваться только новые объекты, в которых застройщик не успел зарегистрировать ни одного договора долевого участия.

Как работают счета

Новая система подразумевает, что деньги покупателей будут лежать на специальных счетах в банках. Застройщик не имеет к ним доступа, пока не сдаст дом в эксплуатацию. Покупатель сможет их забрать, если застройщика признают банкротом. Проценты на эти деньги банк начислять не будет, но сможет использовать их для кредитования застройщика по более выгодным ставкам.

Сейчас застройщики продают квартиры напрямую покупателям, используя механизм банковского сопровождения. Деньги покупателя перечисляются на расчетный счет той новостройки, где он покупает квартиру. А банк контролирует расходы застройщика, деньги можно потратить только на ограниченный перечень операций. 1,2% от стоимости договора застройщики перечисляют в Фонд защиты дольщиков.

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