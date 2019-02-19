АФК «Система» станет крупнейшим акционером «Эталона»

По данным агентства Infoline, в 2017 г. «Эталон» занял 4-е место в списке крупнейших жилых застройщиков России Максим Стулов / Ведомости

Группа «Эталон» подписала обязывающие соглашения о покупке 51% акций АО «Лидер-инвест», следует из сообщения сторон. Сумма сделки составит 15,2 млрд руб. Там сказано, что антимонопольные органы уже одобрили сделку, которая будет профинансирована за счет кредита Сбербанка. «Эталон» намерен завершить интеграцию «Лидер-инвеста» в III квартале 2019 г., следует из сообщения.

«Лидер-инвест» – девелоперская «дочка» АФК «Система», ее общий портфель – около 3 млн кв. м. Компания специализируется в основном на развитии жилых проектов на месте автоматизированных телефонных станций (АТС), реорганизацией которых занимается МГТС. В ее портфеле есть и проекты комплексного освоения территорий – жилой район Central Park на 270 000 кв. м в рамках проекта Nagatino i-Land и «ЗиЛ-юг» (1,5 млн кв. м вместе с ЛСР). В сообщении сказано, что на 1 октября 2018 г. портфель компании был оценен Colliers International в 66,6 млрд руб.

$146 млн мог бы получить Вячеслав Заренков за 25% «Эталона», если бы продал их в понедельник на Лондонской бирже

По данным агентства Infoline, в 2017 г. «Эталон» занял 4-е место в списке крупнейших жилых застройщиков России. Тогда девелоперская компания ввела 374 000 кв. м жилья и по этому показателю уступает группе ПИК (2 млн кв. м), ЛСР (909 000 кв. м) и Setl Group (615 000 кв. м). По данным управляющего партнера «Метриума» Марии Литинецкой, по объему застройки «Эталон» сейчас занимает 8-е место в Москве и 5-е место в Санкт-Петербурге. Общий портфель компании по состоянию на 30 июня 2018 г. составлял 4,5 млн кв. м. Выручка группы за тот же период достигла 24,6 млрд руб. Акционеры компании – семья основателя «Эталона» Вячеслава Заренкова. Ей принадлежит 30,7% девелопера, еще 5,7% – у фонда Baring Vostok Capital Partners, более 60% компании в форме глобальных депозитарных расписок торгуется на Лондонской фондовой бирже.

«Несмотря на то что «Эталон» традиционно ориентируется на органический рост своего портфеля проектов за счет приобретения отдельных земельных участков в ключевых регионах, мы вместе с тем всегда говорили о готовности приобретать качественные активы, к числу которых, безусловно, относится компания «Лидер-инвест», – комментирует гендиректор «Эталона» Геннадий Щербина. Он отмечает, что все проекты последнего находятся в Москве в границах МКАД, при этом большинство из них – в непосредственной близости от ТТК, в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. «С учетом того что «Лидер-инвест» является девелопером, не обладающим собственными строительными мощностями, мы ожидаем получить значительный синергетический эффект от присоединения компании», – резюмирует он.

Соглашение о покупке доли в «Лидер-инвесте» – часть глобальной сделки по вхождению АФК «Система» в уставный капитал «Эталона», говорят источники, близкие к сторонам переговоров. Уже в ближайшее время может быть закрыта сделка по приобретению корпорацией порядка 25% акцией «Эталона» у семьи Заренкова. Источник, знакомый с ходом переговоров, уточняет, что «Система» готова дать существенную премию к рынку за этот пакет и заплатить за него до $230 млн. Он объясняет это тем, что актив недооценен. «Заренков давно хочет выйти из бизнеса, а в девелопменте все завязано на личных связях, из-за этого компания потеряла значительную часть стоимости в глазах рынка», – добавляет собеседник «Ведомостей». Представитель «Эталона» это не комментирует. Представитель АФК «Система» Сергей Копытов сказал лишь, что компания сохраняет интерес к приобретению доли в «Эталоне».

Партнер Colliers International Владимир Сергунин называет схему покупки «Эталоном» доли в «Лидер-инвесте» перед сделкой с АФК «Система» логичной. «Эталон» – публичная компания, ей нужно показать инвесторам, что она развивается. Покупка акций «Лидер-инвеста», по его словам, в свою очередь может привести к росту стоимости ее акций.

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