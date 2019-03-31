Группы ПИК и ЛСР могут получить специальные условия при переходе на счета эскроу
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Правительство может определить системообразующие компании в строительной отрасли, и тогда они получат послабления при переходе на счета эскроу – это обсуждалось на совещании у вице-премьера Виталия Мутко, следует из сообщения его пресс-службы. «Уровень строительной готовности будет снижен для тех компаний, требования к которым будут установлены в постановлении правительства (внесено 29 марта), – сообщил Мутко. – Среди требований – количество регионов присутствия, ввод жилья, публичность компании». Перечень компаний будет утверждать Минстрой, обещал вице-премьер.
Критерии для системообразующих предприятий действительно будут смягчены, говорит представитель Минстроя, окончательно список критериев появится в середине апреля, когда постановление правительства будет принято.
Системообразующими предполагается считать те компании, которые работают минимум в пяти регионах и строят свыше 1 млн кв. м жилья, знает один из крупных застройщиков: под эти критерии подходят только ПИК и ЛСР. ПИК работает в 10 регионах, а ввод в 2018 г., по данным с ее сайта, – почти 2 млн кв. м. ЛСР строит в пяти регионах и ввела 1 млн кв. м жилья в 2018 г.
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