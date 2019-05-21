40% строящегося жилья в Петербурге продается в проектах редевелопмента

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«Новая Голландия» – два рукотворных острова в дельте Невы и памятник промышленной архитектуры. Сейчас здесь создан городской парк с современной и удобной инфраструктурой Интерпресс / ТАСС

Редевелопмент обходится дороже, реализация требует вдвое больше времени, чем обычные проекты. Но в Петербурге это последняя возможность строить в самых престижных местах и вблизи станций метро.

В условиях дефицита пятен под жилищную застройку серый пояс Петербурга превратился в главного поставщика земли для девелоперов. Благополучная ситуация с транспортом, уже сложившаяся торгово-развлекательная и социальная инфраструктура, хорошие видовые характеристики – вот главные преимущества жилых комплексов, которых все больше появляется на землях бывших фабрик и заводов.