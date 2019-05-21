Сервисные апартаменты в Петербурге переживают пик спроса

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Golden City Glorax Development

По данным Knight Frank St Petersburg, на конец прошлого года в Петербурге в процессе строительства находилось 15 600 юнитов суммарной площадью 669 000 кв. м. За последние два года данный показатель (в штуках) увеличился в 3 раза, а по сравнению с 2011 г. рост составил 700%.

В I квартале текущего года тенденция обрела еще более выраженный характер: количество новых проектов увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. В апреле на рынок вышли проекты Start от ПСК (3244 юнита) и Zoom apart от ГК «ФСК» (1800 номеров), получили разрешение на строительство, но пока не выведены в продажу два апарт-отеля на пр-те Стачек, один возле Удельного парка (все три пока не имеют коммерческих названий) и МФЦ «Камелот» на ул. Бутлерова.