Бывший банкир Александр Смоленский продал последнюю недвижимость в Москве

Четыре офиса в столице приобрела компания, близкая к банку «Авангард»

Статья опубликована в № 4823 от 30.05.2019 под заголовком: Александр Смоленский продал штаб Путина

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Александр Смоленский (на фото слева) был одним из наиболее влиятельных предпринимателей времен президентства Бориса Ельцина (справа), но практически не принял делового участия во временах Владимира Путина АЛЕКСАНДР СЕНЦОВ, АЛЕКСАНДР ЧУМИЧЕВ / ТАСС

Структура Александра Смоленского, бывшего владельца нескольких банков, в том числе одного из крупнейших – «СБС-агро», продала последнюю коммерческую недвижимость в центре Москвы, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам сделки.

По их словам, речь идет о четырех офисных комплексах общей площадью 22 000 кв. м, самый крупный из которых – бизнес-центр «Александр-хаус» (11 500 кв. м) на Большой Якиманке. Другие объекты расположены на Садовнической набережной, 1-й Тверской-Ямской улице и в Ветошном переулке.