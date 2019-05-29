Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4823 от 30.05.2019 под заголовком: Александр Смоленский продал штаб Путина

Бывший банкир Александр Смоленский продал последнюю недвижимость в Москве

Четыре офиса в столице приобрела компания, близкая к банку «Авангард»

Структура Александра Смоленского, бывшего владельца нескольких банков, в том числе одного из крупнейших – «СБС-агро», продала последнюю коммерческую недвижимость в центре Москвы, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам сделки.

По их словам, речь идет о четырех офисных комплексах общей площадью 22 000 кв. м, самый крупный из которых – бизнес-центр «Александр-хаус» (11 500 кв. м) на Большой Якиманке. Другие объекты расположены на Садовнической набережной, 1-й Тверской-Ямской улице и в Ветошном переулке.

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Комментарии
leonid_nikitin
15:59 29.05.2019
До сих пор жалко тех денег, что сгорели в СБС-Агро
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