В Москве побит рекорд по продажам квартир

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В Москве обнаружилась квартирная аномалия – в июне жилья продано на треть больше, чем обычно Сергей Мальгавко / ТАСС

С начала года в Москве зарегистрировано на 32% больше договоров долевого участия на покупку квартир (59 266), чем за первое полугодие прошлого года, сообщило столичное управление Росреестра. Наибольший всплеск был в июне, когда управление зарегистрировало рекордное за все годы количество договоров на первичном рынке – 11 677. Что на 54% больше предыдущего месяца и в 2 раза выше июня 2018 г. Это аномальные показатели, констатирует ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов связывает этот рост с переходом строительного рынка на новую схему финансирования долевого строительства. С 1 июля застройщикам запрещено привлекать деньги покупателей напрямую. Они должны продавать квартиры через банковские счета эскроу, причем на этих счетах деньги дольщиков должны находиться до завершения стройки – использовать их для финансирования строительства запрещено. Чтобы отрасль безболезненно перешла на новые правила, власти разрешили завершать уже начавшееся строительство домов по старым правилам. Для этого правительство разработало критерии: застройщик может продавать по-старому (т. е. напрямую дольщикам), если дом готов более чем на 30%, а дольщики успели купить не менее 10% квартир в доме. Ранее московские чиновники сообщали, что так будет достроено до 80% возводимого сегодня жилья.