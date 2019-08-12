Созданная Ротенбергом компания достроит Loft Park на севере Москвы
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Компания «РГ-девелопмент», возможно, будет застраивать территорию Московской тонкосуконной фабрики им. Петра Алексеева (МТФПА) на севере Москвы на Михалковской улице: она ведет переговоры о выкупе этой площадки у структур, связанных с пенсионным фондом (НПФ) «Благосостояние», рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам сделки. Об этом также знают три консультанта, работавших с проектом. Представители «РГ-девелопмента» и «Благосостояния» на запросы «Ведомостей» не ответили.
«РГ-девелопмент» создали в 2013 г. Аркадий Ротенберг и экс-гендиректор «Стройгазмонтажа» Руслан Горюхин. Сейчас 80% компании согласно ЕГРЮЛу находится под управлением RWM Capital. Основной владелец девелопера – бизнесмен Сергей Шумей, сообщал он «РИА Недвижимости» («Ведомостям» связаться с ним не удалось). Семья Ротенберга и Горюхин по-прежнему контролируют «РГ-девелопмент», говорили «Ведомостям» бывший сотрудник компании и три риэлтора, работавших с ней. Представитель Ротенберга настаивает, что бизнесмен сейчас никакого отношения к девелоперу не имеет.
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