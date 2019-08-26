«Россиум» Романа Авдеева может совершить сделку года на офисном рынке

Статья опубликована в № 4885 от 27.08.2019 под заголовком: Авдеев заходит в «Сити»

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Помимо офисов в 377-метровой башне Neva Towers будут апартаменты, торговые площади и парковка на 2000 машино-мест Евгений Разумный / Ведомости

Концерн «Россиум» может купить у турецкого холдинга Renaissance Development площади в офисной части многофункционального комплекса Neva Towers в деловом центре «Москва-сити», рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам переговоров. Один из них говорит, что речь идет примерно о 50 000 кв. м, второй – что в сделку, если она состоится, войдет 55 000–57 000 кв. м.

Судя по цифрам, речь идет о покупке всей офисной части Neva Towers, отмечает член совета директоров JLL Наталия Тишендорф. Сумма сделки, по ее словам, может составлять $250 млн (почти 17 млрд руб. по курсу ЦБ). Примерно такая же оценка – 15–17 млрд руб. – и у управляющего партнера S.A. Ricci Алексея Богданова.