Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4885 от 27.08.2019 под заголовком: Авдеев заходит в «Сити»

«Россиум» Романа Авдеева может совершить сделку года на офисном рынке

Его структура хочет купить офисную часть Neva Towers в «Москва-сити»

Концерн «Россиум» может купить у турецкого холдинга Renaissance Development площади в офисной части многофункционального комплекса Neva Towers в деловом центре «Москва-сити», рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам переговоров. Один из них говорит, что речь идет примерно о 50 000 кв. м, второй – что в сделку, если она состоится, войдет 55 000–57 000 кв. м.

Судя по цифрам, речь идет о покупке всей офисной части Neva Towers, отмечает член совета директоров JLL Наталия Тишендорф. Сумма сделки, по ее словам, может составлять $250 млн (почти 17 млрд руб. по курсу ЦБ). Примерно такая же оценка – 15–17 млрд руб. – и у управляющего партнера S.A. Ricci Алексея Богданова.

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