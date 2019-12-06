Территорию Северного речного порта застроят жильем

Сapital Group и группа «Кортрос» будут застраивать территорию Северного речного порта на Ленинградском шоссе, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к руководству обеих компаний. По их словам, там будет возведено до 1 млн кв. м недвижимости. Представители девелоперов эту информацию подтвердили, уточнив, что на территории порта появится 837 000 кв. м жилья различного класса, коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры.