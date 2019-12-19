Мэрии Москвы не удалось снести бизнес-центр «Квадрат» на Аминьевском шоссе

Структура мэрии Москвы подала иск к ПКФ «Ладас» о признании «Квадрата» самовольной постройкой в 2018 г. В материалах суда есть информация госинспекции, что владелец здания (13 700 кв. м), построенного в 1985 г., при реконструкции увеличил площадь до 15 500 кв. м. Город передавал «Ладасу» землю в аренду под эксплуатацию здания производственного назначения, для строительных работ фирма должна была получить разрешение, но этого не сделала. Поэтому департамент имущества потребовал от ПКФ «Ладас» освободить участок, а имеющиеся на нем строения снести. Арбитражный суд Москвы в сентябре этого года иск департамента оставил без удовлетворения. Теперь это решение подтвердил и Девятый арбитражный апелляционный суд. Ярослав Коцюба, гендиректор и учредитель Prime Property Management (управляет «Квадратом»), назвал это решение взвешенным и обоснованным. Запрос в департамент имущества Москвы остался без ответа. Получить комментарий ПКФ «Ладас» не удалось.