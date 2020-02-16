Жилищное строительство в России начало снижаться

С 1 июля 2019 г. площадь многоквартирных домов, находящихся в стадии строительства, уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%. Таковы данные Единой информационной системы жилищного строительства на портале наш.дом.рф. Уменьшение количества строящихся домов связано с высоким уровнем ввода жилья в 2019 г. – более 43,5 млн кв. м многоквартирных домов, объясняет представитель Дом.РФ. По его словам, в системе учитываются проекты, по которым получено разрешение на строительство и опубликована проектная декларация; между двумя этими процессами в среднем проходит от 4 до 6 месяцев. Соответственно, темпы строительства могут отражаться в системе неравномерно.