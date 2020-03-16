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«Родина» пасынка Усманова Антона Винера начинает первый проект

Вместе с группой «Основа» она построит жилой комплекс в новой Москве
Антон Филатов
Вид на Ватутинки в новой Москве /РИА Новости

Группа «Родина», созданная пасынком бизнесмена Алишера Усманова Антоном Винером, начинает первый проект. Входящее в нее ООО «Специализированный застройщик «Центр прогресса художественной гимнастики», по данным Росреестра, получило права на 4,4 га в пос. Ватутинки в новой Москве. По словам миноритарного совладельца «Родины» Владимира Щекина, на этой территории планируется построить жилой кластер Russian Design District общей площадью 75 885 кв. м. Кроме жилой части проект предусматривает и большое количество инфраструктуры, включая академию художественной гимнастики известного тренера, матери бизнесмена Ирины Винер-Усмановой, школу единоборств Fight Nights, образовательный центр дизайна Design and Technology Art School, набережную, торгово-выставочный комплекс и т. д. Инвестиции в строительство комплекса Щекин оценивает в 5 млрд руб. Комплекс планируется сдать в эксплуатацию во II квартале 2022 г.

Партнером «Родины» по этому проекту является ГК «Основа», говорит Щекин. Эта компания создана бывшими акционерами девелоперской компании «Мортон» во главе с ее основателем, а ныне президентом ГК «Основа» Александром Ручьевым. Тот подтвердил, что стороны договорились о долгосрочном партнерстве. «Основа» станет миноритарием Russian Design District. Она будет отвечать за управление проектом, контроль за себестоимостью строительства, а также за внедрение цифровых технологий. Для самой «Основы» это будет первый проект, в котором она станет соинвестором.

Финансовым партнером Russian Design District стал банк Дом.Рф, продолжает Щекин. Представитель банка это подтвердил.

Пасынок Алишера Усманова Антон Винер не будет строить жилой квартал на севере Москвы

Комплекс почти на 200 000 кв. м возведет фонд «Благосостояние»

О создании «Родины» Винер и его партнеры заявили еще в 2015 г. Компания планировала заниматься крупными проектами в Москве и Московской области, которые включали бы в себя помимо жилья еще и образовательную, спортивную и культурную инфраструктуру. В качестве руководителей своих спортивно-образовательных школ группа хотела привлекать известных педагогов, спортсменов и деятелей культуры и искусства. В экспертный совет «Родины» входят гимнаст Алексей Немов, дирижер Владимир Спиваков, актриса Сати Спивакова и т. д., сказано на ее сайте. Впрочем, ни одного проекта группе до последнего момента так запустить и не удалось, хотя она и рассматривала несколько площадок, например участок в Одинцовском районе под строительство 330 000 кв. м, а также территорию Московской тонкосуконной фабрики Петра Алексеева на Михалковской улице, где совместно с фондом «Благосостояние» она могла возвести жилой квартал на 200 000 кв. м.

Председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова считает, что проект «Родины» будет успешным. Сегодня в новой Москве строятся разные жилые комплексы на миллионы квадратных метров, но качественной спортивной, образовательной и культурной инфраструктуры для такого количества жителей нет. Поэтому, по мнению Доброхотовой, такие проекты, как у «Родины», будут пользоваться спросом. Это даст девелоперу возможность продавать квартиры быстрее и по более высокой цене. С этим согласна и управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. Спорт и здоровый образ жизни сегодня в моде, отмечает она. В Московском регионе уже есть проекты со спортивной составляющей, например ЖК «Город на реке «Тушино-2018» рядом со стадионом «Открытие арена» или жилой квартал в рамках комплекса «ВТБ арена парк» на месте бывшего стадиона «Динамо». Тем не менее подобные проекты по-прежнему редкость на рынке недвижимости, говорит Литинецкая.

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