«Родина» пасынка Усманова Антона Винера начинает первый проект
Группа «Родина», созданная пасынком бизнесмена Алишера Усманова Антоном Винером, начинает первый проект. Входящее в нее ООО «Специализированный застройщик «Центр прогресса художественной гимнастики», по данным Росреестра, получило права на 4,4 га в пос. Ватутинки в новой Москве. По словам миноритарного совладельца «Родины» Владимира Щекина, на этой территории планируется построить жилой кластер Russian Design District общей площадью 75 885 кв. м. Кроме жилой части проект предусматривает и большое количество инфраструктуры, включая академию художественной гимнастики известного тренера, матери бизнесмена Ирины Винер-Усмановой, школу единоборств Fight Nights, образовательный центр дизайна Design and Technology Art School, набережную, торгово-выставочный комплекс и т. д. Инвестиции в строительство комплекса Щекин оценивает в 5 млрд руб. Комплекс планируется сдать в эксплуатацию во II квартале 2022 г.
Партнером «Родины» по этому проекту является ГК «Основа», говорит Щекин. Эта компания создана бывшими акционерами девелоперской компании «Мортон» во главе с ее основателем, а ныне президентом ГК «Основа» Александром Ручьевым. Тот подтвердил, что стороны договорились о долгосрочном партнерстве. «Основа» станет миноритарием Russian Design District. Она будет отвечать за управление проектом, контроль за себестоимостью строительства, а также за внедрение цифровых технологий. Для самой «Основы» это будет первый проект, в котором она станет соинвестором.
Финансовым партнером Russian Design District стал банк Дом.Рф, продолжает Щекин. Представитель банка это подтвердил.
О создании «Родины» Винер и его партнеры заявили еще в 2015 г. Компания планировала заниматься крупными проектами в Москве и Московской области, которые включали бы в себя помимо жилья еще и образовательную, спортивную и культурную инфраструктуру. В качестве руководителей своих спортивно-образовательных школ группа хотела привлекать известных педагогов, спортсменов и деятелей культуры и искусства. В экспертный совет «Родины» входят гимнаст Алексей Немов, дирижер Владимир Спиваков, актриса Сати Спивакова и т. д., сказано на ее сайте. Впрочем, ни одного проекта группе до последнего момента так запустить и не удалось, хотя она и рассматривала несколько площадок, например участок в Одинцовском районе под строительство 330 000 кв. м, а также территорию Московской тонкосуконной фабрики Петра Алексеева на Михалковской улице, где совместно с фондом «Благосостояние» она могла возвести жилой квартал на 200 000 кв. м.
Председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова считает, что проект «Родины» будет успешным. Сегодня в новой Москве строятся разные жилые комплексы на миллионы квадратных метров, но качественной спортивной, образовательной и культурной инфраструктуры для такого количества жителей нет. Поэтому, по мнению Доброхотовой, такие проекты, как у «Родины», будут пользоваться спросом. Это даст девелоперу возможность продавать квартиры быстрее и по более высокой цене. С этим согласна и управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. Спорт и здоровый образ жизни сегодня в моде, отмечает она. В Московском регионе уже есть проекты со спортивной составляющей, например ЖК «Город на реке «Тушино-2018» рядом со стадионом «Открытие арена» или жилой квартал в рамках комплекса «ВТБ арена парк» на месте бывшего стадиона «Динамо». Тем не менее подобные проекты по-прежнему редкость на рынке недвижимости, говорит Литинецкая.