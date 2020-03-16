«Родина» пасынка Усманова Антона Винера начинает первый проект

О создании «Родины» Винер и его партнеры заявили еще в 2015 г. Компания планировала заниматься крупными проектами в Москве и Московской области, которые включали бы в себя помимо жилья еще и образовательную, спортивную и культурную инфраструктуру. В качестве руководителей своих спортивно-образовательных школ группа хотела привлекать известных педагогов, спортсменов и деятелей культуры и искусства. В экспертный совет «Родины» входят гимнаст Алексей Немов, дирижер Владимир Спиваков, актриса Сати Спивакова и т. д., сказано на ее сайте. Впрочем, ни одного проекта группе до последнего момента так запустить и не удалось, хотя она и рассматривала несколько площадок, например участок в Одинцовском районе под строительство 330 000 кв. м, а также территорию Московской тонкосуконной фабрики Петра Алексеева на Михалковской улице, где совместно с фондом «Благосостояние» она могла возвести жилой квартал на 200 000 кв. м.